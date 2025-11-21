Công an 'chạy đua' với lũ, sơ tán hàng nghìn người dân vùng rốn lụt

“Hiện trời đang mưa rất to, nước lũ nơi đây có dấu hiệu lên lại và có thể gây ra khó khăn cho công tác cứu hộ. Trước mắt, chúng tôi ưu tiên cứu, di dời người già, người bệnh, phụ nữ và trẻ em ra trước bằng cano và xuồng máy. Những nơi ngập ít hơn, sẽ tiến hành dìu bà con ra sau. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, anh em đang nỗ lực hết mình, động viên nhau cùng cố gắng dù nhiều đồng chí đã kiệt sức để chạy đua với lũ đưa bà con ra nơi an toàn”, Trung tá Phúc chia sẻ.