Công an 'chạy đua' với lũ, sơ tán hàng nghìn người dân vùng rốn lụt

Hoà Thịnh là một trong những địa phương của tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn lũ lịch sử. Những ngày qua, hầu hết người dân nơi đây đều bị cô lập, nhà cửa ngập chìm trong biển nước.
Đến sáng 21/11, sau khi nước lũ một số nơi rút bớt, nhiều vùng lũ ngập nặng nay đã có thể tiếp cận. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Có mặt tại thôn Phú Phong - địa bàn bị ngập nặng, phóng viên ghi nhận không khí di dời người dân nơi đây đang diễn ra rất khẩn trương. Tại đây, lực lượng chức năng đã có thể đưa cano, xuồng máy đến để hỗ trợ di dời người dân đang bị cô lập.
Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Đội trưởng Tham mưu Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào sáng nay, ngay sau khi nước lũ rút bớt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an tỉnh đã cơ động khẩn cấp đến đây cùng với phương tiện để phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương di dời dân đến nơi an toàn.
Theo Trung tá Phúc, tại thôn Phú Phong hiện có hơn 1.000 người dân đang bị cô lập hơn 3 ngày qua, trong đó có nhiều người già và trẻ em.
“Hiện trời đang mưa rất to, nước lũ nơi đây có dấu hiệu lên lại và có thể gây ra khó khăn cho công tác cứu hộ. Trước mắt, chúng tôi ưu tiên cứu, di dời người già, người bệnh, phụ nữ và trẻ em ra trước bằng cano và xuồng máy. Những nơi ngập ít hơn, sẽ tiến hành dìu bà con ra sau. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, anh em đang nỗ lực hết mình, động viên nhau cùng cố gắng dù nhiều đồng chí đã kiệt sức để chạy đua với lũ đưa bà con ra nơi an toàn”, Trung tá Phúc chia sẻ.
Đến chỉ đạo công tác ứng cứu dân tại xã Hoà Thịnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các lực lượng Bộ đội, Công an của tỉnh hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ, nhanh nhất đưa dân ra khỏi vùng bị nước lũ cô lập. Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk cũng đề nghị các ngành nghiên cứu phương án làm “túi an sinh” với đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men… để cứu trợ hiệu quả đến người dân vùng lũ.
