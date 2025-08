Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Mường Luân, Na Son, Pu Nhi, Tìa Dình, Xa Dung, Chà Tở, Mường Chà, Mường Nhà, Mường Phăng, Mường Toong, Nà Bủng, Nà Hỳ, Nà Tấu, Nậm Kè, Núa Ngam, P. Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Phình Giàng, Quảng Lâm, Sam Mứn, Sín Chải, Thanh An, Thanh Nưa, Thanh Yên, Tủa Thàng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.