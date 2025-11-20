Lũ trên sông Cái Phan Rang đạt đỉnh, nhiều nơi ở Khánh Hòa chìm trong biển nước

Sáng 20/11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 12 giờ qua, trên sông Cái Phan Rang lũ đã đạt đỉnh, trên mức báo động 3, dự báo trong 24 giờ tới lũ trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ tiếp tục lên, đỉnh lũ trên mức báo động 3 từ 2,5 - 3,5m.
Trong đêm 19/11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to tại nhiều địa phương như khu vực TP Nha Trang (cũ), xã Diên Điền, xã Diên An, xã Cam Lâm, xã Suối Dầu, xã Khánh Vĩnh,... khiến nước lũ tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu.
Người dân bì bõm lội giữa dòng nước lũ trong sáng nay.
Mưa lớn trong suốt từ đêm qua đến sáng 20/11 khiến nhiều tuyến đường ở phường Tây Nha Trang, phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục ngập sâu.
Lũ lên nhanh khiến người dân trở tay không kịp, đành bất lực chứng kiến ô tô bị ngập trong nước.
Giao thông tại các khu vực thấp trũng bị chia cắt do lũ sông Cái Phan Rang lên nhanh.
Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa từ Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực đến Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt tại các điểm xung yếu chỉ đạo công tác ứng phó cứu nạn, cứu hộ.
