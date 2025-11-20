Lũ trên sông Cái Phan Rang đạt đỉnh, nhiều nơi ở Khánh Hòa chìm trong biển nước

Sáng 20/11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 12 giờ qua, trên sông Cái Phan Rang lũ đã đạt đỉnh, trên mức báo động 3, dự báo trong 24 giờ tới lũ trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ tiếp tục lên, đỉnh lũ trên mức báo động 3 từ 2,5 - 3,5m.