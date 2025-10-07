Mưa lớn kỷ lục, Thái Nguyên khẩn cấp gia cố đê và sơ tán người dân

Hiện tại, mưa vẫn đang tiếp tục to đến rất to và mực nước sông Cầu cùng các sông trên địa bàn được dự báo sẽ tiếp tục dâng cao. Tình hình đang diễn biến phức tạp với nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu và sạt lở đất. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu được cảnh báo là rất cao. Mực lũ này có thể cao hơn báo động 3 từ 2,0 đến 2,3m. Mức cảnh báo này cho thấy lũ có khả năng vượt mốc đỉnh lũ 28,81m đã ghi nhận tại trạm Gia Bẩy do cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 gây ra.