Mưa lớn kỷ lục, Thái Nguyên khẩn cấp gia cố đê và sơ tán người dân

Để ứng phó với bão số 11, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tập trung cao độ, triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó, sơ tán khẩn cấp, đảm bảo hậu cần "bốn tại chỗ". Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường phải nghiêm túc trực ban, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo để thông tin kịp thời đến nhân dân; rà soát kỹ, bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu (đặc biệt khu vực ven sông). Chủ động sơ tán, di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuyệt đối không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn, và kiên quyết không để người dân đi qua các ngầm, tràn, hoặc vớt củi trên sông nguy cơ bị lũ cuốn.
