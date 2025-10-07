Lũ đặc biệt lớn, mực nước trên sông Cầu tại Thái Nguyên vượt lịch sử năm 2024

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Ninh) đang lên nhanh. Mực nước các sông khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đang lên.

Mực nước lúc 14h ngày 7/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) 28,87m, trên mức lịch sử năm 2024 trong trận mưa bão Yagi (28,81m) là 0,06m; tại trạm Đáp Cầu 5,24m, dưới báo động (BĐ)2 0,06m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 16,40m, trên BĐ3 0,4m; tại trạm Phủ Lạng Thương 5,95m, dưới BĐ3 0,35m; trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,29m, ở mức BĐ2.

Trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại lúc 13h ngày ngày 7/10 là 4,10m, trên BĐ1 0,10m.

Thái Nguyên ngập lụt nhiều nơi. (Ảnh: Lê Duy Khắc)

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đợt mưa lớn do tác động của cơn bão số 10 Bualoi cách đây gần 1 tuần, nước trên tất cả hệ thống sông còn rất cao, thêm lượng nước đợt mưa hiện tại, nước dâng lên. Nếu tính tổng lũ và mưa sẽ không cực đoan như năm 2024.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức BĐ3; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục lên mức BĐ2-BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3, thấp hơn lũ lịch sử khoảng 0,2-0,4m. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam khả năng biến đổi chậm ở mức đỉnh trong khoảng BĐ2-BĐ3 vào đêm 7/10, sau xuống chậm.

Từ chiều nay 7/10 đến ngày 9/10, lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức BĐ2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình), thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Ngập lụt diện rộng xảy ra tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cụ thể: