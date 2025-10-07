Phố trung tâm Thái Nguyên chìm trong biển nước, có nơi ngập gần nóc tầng một

Theo đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động, Công an các xã, phường đã lập các tổ xung kích tham gia cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân theo phương châm “bốn tại chỗ”. Chủ động rà soát các điểm dân cư, khu vực ngập sâu, sạt lở để cảnh báo và phối hợp chính quyền địa phương di dời người dân đến nơi an toàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập lụt, sạt lở, không để người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.