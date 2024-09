Mưa lớn dồn dập, nước lũ nhấn chìm nhiều cầu tràn ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Video: Nước lũ cuồn cuộn đổ về huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Sáng 20/9, trả lời PV Báo điện tử VTC News, lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến địa bàn xảy ra mưa lớn. Nước tại các con sông đang lên nhanh khiến nhiều nơi ngập lụt.

“Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND huyện đang trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, có phương án di dời người dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của ngập lụt, sạt lở. Hiện những nơi ngập lụt đã cắt cử lực lượng chức năng túc trực 24/24, đảm bảo an toàn cho người dân”, đại diện UBND huyện Hương Sơn nói.

Theo đó, từ ngày 19/9 đến sáng 20/9, địa bàn huyện Hương Sơn xảy ra mưa lớn, nước lũ lên nhanh, nguy cơ ngập lụt tại các thôn Trưng, thôn Kim Cương 1, Kim Cương 2, Hà Trai, Vũng Tròn thuộc xã Sơn Kim 1.

Nước dâng nhanh cũng khiến một số cầu tràn bị ngập: Cầu tràn Trưng, Đại Kim (xã Sơn Kim 1), tràn Khe Sinh (xã Sơn Lĩnh), tràn Phố Tây (xã Sơn Tây).

Đặc biệt, lũ đổ về khiến mực nước sông Ngàn Phố dâng cao, nhấn chìm cầu Phố Giang (nối xã Sơn Giang và thị trấn Phố Châu). Hiện khu vực này đang cấm phương tiện lưu thông.

Sáng cùng ngày, 3 trường học (Mầm non Sơn Kim 2, Tiểu học Sơn Kim 2, Mầm non Sơn Lĩnh) trên địa bàn huyện Hương Sơn đã cho học sinh nghỉ học.

Trước những diễn biến mưa lũ phức tạp, UBND huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các địa phương chủ động phương châm "4 tại chỗ", kịp thời ứng phó mưa lũ, đặc biệt là kiểm tra các cầu, cống, tràn, các điểm ngập lũ, hồ đập nước dâng cao..., tổ chức cắm biển cảnh báo, làm rào chắn ngăn người qua lại.

Theo thống kê, mưa lớn đã khiến một số diện tích ngô bị đỗ gãy tại các xã Sơn Lâm, Sơn Lĩnh với diện tích khoảng 3 ha; 1 ha chè tại xã Sơn Kim 1 bị ngập.

Trên địa bàn huyện Hương Sơn có 106 công trình hồ chứa. Trong đó có 10 công trình hồ chứa có dung tích đạt từ 49 - 94%; 96 hồ chứa nhỏ đạt dung tích từ 65 - 100%. Hiện nay, một số hồ chứa nhỏ đã tràn như đập Cây Sắn (xã Sơn Lâm), đập Quát (xã Sơn Giang).

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày và đêm 20/9, Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm. Thanh Hóa, Bắc Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Từ 21/9, mưa lớn ở những khu vực trên giảm dần.

Ngày và đêm 20/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Chiều tối và tối cùng ngày, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.