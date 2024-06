Mưa dông ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo kéo dài nhiều ngày

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 15/6/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua và sáng sớm nay (15/6), vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/6 đến 3h ngày 15/6 có nơi trên 100mm như: Phùng Chí Kiên (Bắc Kạn) 165,8mm, Du Già (Hà Giang) 150mm, Hồng Thái (Tuyên Quang) 142,8mm, Trương Lương (Cao Bằng) 105,4mm…

Từ sáng sớm 15/6 đến sáng 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150m, thời gian mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

Đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to tập trung về đêm và sáng với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Hôm nay, miền Bắc nhiều nơi mưa to và dông, hình thế thời tiết này dự báo kéo dài nhiều ngày. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong chiều và đêm 15/6, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Từ chiều 16 - 21/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng duy trì trong nhiều ngày tới, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Trên biển, ngày và đêm 15/6, bắc vịnh Bắc Bộ, nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 15/6/2024

Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 -29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, đồng bằng có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.