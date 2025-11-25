'Mưa đỏ' giành giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

(VTC News) -

Tối 25/11, lễ bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM. Liên hoan phim Việt Nam năm nay do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP.HCM phối hợp tổ chức.

Vượt qua nhiều bộ phim khác, Mưa đỏ đã chiến thắng giải thưởng Bông sen vàng ở hạng mục phim truyện điện ảnh. Giải thưởng Bông sen vàng của Liên hoan phim Việt Nam được coi là giải thưởng điện ảnh lớn nhất tại Việt Nam.

Đứng trên sân khấu nhận giải, đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng dàn diễn viên không khỏi xúc động. Đạo diễn thay mặt đoàn phim gửi lời cảm ơn tới những khán giả yêu thương, dành tình cảm cho bộ phim suốt nhiều tháng qua.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng dàn diễn viên nhận giải "Bông sen vàng".

Giải Bông sen bạc được trao cho 3 tác phẩm gồm: Địa đạo Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu.

Giải thưởng của ban giám khảo lựa chọn được trao cho Mai (Trấn Thành), Mang mẹ đi bỏ (Phan Gia Nhật Linh) và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (Victor Vũ) - những bộ phim cho thấy sự tìm tòi và cá tính của các ê-kíp sáng tạo.

Các giải thưởng về diễn xuất ghi nhận Phương Anh Đào trong vai nữ chính của Mai và Tuấn Trần với thành công của Mang mẹ đi bỏ.

Giải diễn viên phụ thuộc về Hồng Đào (Mang mẹ đi bỏ), Bảo Định (Tử chiến trên không) và Phương Nam (Mưa đỏ).

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 - phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường khẳng định luôn coi thành công của các đơn vị làm phim là thành công của chính mình, cam kết cùng nhau xây dựng một môi trường chuyên nghiệp, bền vững để ngành điện ảnh Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới.

Theo ông, Liên hoan phim Việt Nam lần 24 không chỉ là ngày hội của những người làm điện ảnh mà còn là diễn đàn kết nối, trao đổi và định hướng tương lai cho ngành công nghiệp điện ảnh nước nhà trong kỷ nguyên mới.

"TP.HCM vừa được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo về điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á và điều đó mở ra những cơ hội chưa từng có cho điện ảnh Việt Nam. Chúng ta tin tưởng vào sức sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng của các nghệ sĩ để đưa điện ảnh Việt vươn lên mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế", ông chia sẻ.

Giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 Hạng mục Phim điện ảnh: - Bông sen vàng: Mưa đỏ - Bông sen bạc: Địa đạo Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu - Ban giám khảo bình chọn: Mai, Mang mẹ đi bỏ và Thám tử Kiên kỳ án - Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc: Mưa đỏ - Đạo diễn xuất sắc: Đoàn Anh Kiệt (Trở về) - Kịch bản xuất sắc: Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Thanh Hà (Liên kết) - Họa sĩ tạo hình xuất sắc: Lê Bình (Đinh Tiên Hoàng Đế) - Họa sĩ diễn xuất xuất sắc: Đỗ Thành Trung (Trở về) - Âm nhạc xuất sắc: Lê Tuấn Anh Masew (Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội) - Âm thanh xuất sắc: ACE Media (Dế Mèn Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội) - Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Quỷ cẩu Hạng mục Phim tài liệu: Bông sen vàng: Tỉnh thức và hóa giải, Người giữ hồn di sản Hạng mục Phim khoa học: Bông sen vàng: Bụi mịn Hiểm họa lơ lửng Hạng mục Phim hoạt hình: Bông sen vàng: Trạng Quỳnh nhí Truyền thuyết Kim Ngưu, Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội