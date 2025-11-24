Dàn diễn viên phim trăm tỷ 'đội mưa' giao lưu với khán giả TP.HCM

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Sở VH&TT TP.HCM phối hợp với Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu đoàn làm phim, diễn viên điện ảnh và biểu diễn âm nhạc trong phim tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Dù thời tiết không mấy thuận lợi, thỉnh thoảng xuất hiện những cơn mưa nhưng không làm giảm sức nóng của không gian giao lưu. Khán giả vẫn nườm nượp đứng kín khu vực sân khấu, cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ và ê-kíp phim, tạo nên bầu không khí vừa ấm áp vừa sôi động.

Khán giả "đội mưa" ủng hộ dàn diễn viên và ê-kíp.

Tại chương trình, khán giả được giao lưu cùng với các ê-kíp, diễn viên của 4 phim điện ảnh gồm Nụ hôn bạc tỷ, Mưa đỏ, Kính vạn hoa và Ròm.

Sự xuất hiện của đoàn phim Mưa đỏ gồm Thượng tá Kiều Thanh Thúy - Phó Giám đốc Điện ảnh QĐND, Giám đốc sản xuất và dàn diễn viên Nhật Hoàng, Đình Khang, Lâm Thanh Nhã, Hiếu Nguyễn, Hứa Vỹ Văn, Lê Hoàng Long… nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Dàn diễn viên kể về hành trình đáng nhớ với bộ phim đặc biệt nhất của năm 2025. Nhưng điều họ nhấn mạnh không phải kỷ lục phòng vé, mà là niềm tự hào được góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị.

Bộ phim Mưa đỏ vừa lọt vào danh sách 86 phim tranh giải Oscar lần thứ 98, một tin vui đặc biệt đối với những người làm phim Việt Nam.

"Là những người lính, chúng tôi luôn giữ sứ mệnh làm phim về đề tài chiến tranh cách mạng, và Mưa đỏ nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ gần 9 triệu khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã tiếp thêm động lực lớn cho chúng tôi.

Khi biết tin Mưa đỏ vào vòng sơ khảo giải Oscar, chúng tôi không khỏi hạnh phúc, vì đây không chỉ là niềm tự hào của những người làm phim mà còn là niềm tự hào chung của cả dân tộc Việt Nam", Thượng tá Kiều Thanh Thúy nói.

Dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" giao lưu với khán giả dưới trời mưa lớn.

Đoàn phim Nụ hôn bạc tỷ gồm đạo diễn Thu Trang, NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Tiến Luật, Đoàn Thiên Ân, Lê Xuân Tiền, Ma Ran Đô. Các diễn viên đã chia sẻ kỷ niệm về quá trình sản xuất bộ phim Tết 2025 có doanh thu vượt trội này.

Tiếp đó, các đoàn làm phim Kính vạn hoa, Ròm đã có phần giao lưu cùng khán giả và chia sẻ những trăn trở của dòng phim thiếu nhi, phim độc lập. Đạo diễn Võ Thanh Hòa, đại diện đoàn phim Kính vạn hoa bày tỏ mong muốn sẽ có thêm chính sách hỗ trợ cho dòng phim thiếu nhi - thanh thiếu niên, vốn còn ít được quan tâm nhưng có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng văn hóa xem phim của thế hệ trẻ.

Việc phát triển các bộ phim cho thiếu nhi rất phù hợp với quá trình triển khai dự án đưa điện ảnh vào trường học theo định hướng phát triển mà TP.HCM cam kết khi trở thành Thành phố sáng tạo về điện ảnh của UNESCO.

Dù thời tiết không thuận lợi, những cơn mưa nặng hạt liên tục kéo đến nhưng hàng trăm khán giả trẻ vẫn nán lại để được lắng nghe những chia sẻ, cổ vũ cho các nghệ sĩ diễn viên đến cuối cùng.

Những ca khúc nhạc phim nổi tiếng được tái hiện trên sân khấu.

Bên cạnh những màn giao lưu, chương trình còn mang đến những ca khúc nhạc phim đã in sâu trong lòng của khán giả như Bài ca đất phương Nam, Diễm xưa, Đón ánh mặt trời, Giã từ dĩ vãng….

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng chia sẻ lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM về việc tiếp nhận quần áo, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Trung. Trong bầu không khí ấm áp, lời kêu gọi lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giữa lúc cả thành phố đang hòa chung nhịp sôi động của Liên hoan phim.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25/11 tại TP.HCM. Đây là hoạt động để TP.HCM giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh được UNESCO công nhận “Thành phố sáng tạo điện ảnh”, đồng thời đánh dấu 55 năm Liên hoan phim Việt Nam ra đời (1970-2025). Trong 5 ngày diễn ra, ngoài các buổi chiếu phim, sẽ có các hoạt động như chiếu phim miễn phí tại 3 cụm rạp lớn ở TP.HCM, hội thảo chuyên đề về phát triển ngành điện ảnh và triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn Điện ảnh"... Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối 25/11 tại Nhà hát Quân Đội.