'Mưa đỏ' của nhà văn Chu Lai vào top 50 tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc

(VTC News) -

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa công bố danh sách Các tác phẩm văn học và nghệ thuật tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất.

50 tác phẩm được vinh danh bao gồm: 14 tác phẩm văn học, 18 tác phẩm sân khấu, 12 tác phẩm âm nhạc và 6 tác phẩm múa.

14 tác phẩm văn học nổi bật: Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường), Thời xa vắng (Lê Lựu), Bến không chồng (Dương Hướng), Những người đi tới biển (Thanh Thảo), Cỏ lau (Nguyễn Minh Châu), Con gái thủy thần (Nguyễn Huy Thiệp), Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư). Đây đều là những tác phẩm đã định hình diện mạo văn học Việt Nam đương đại.

Nhà văn Chu Lai xúc động khi tác phẩm "Mưa đỏ" được vinh danh.

Ở hạng mục Sân khấu, 18 tác phẩm được ghi nhận, trong đó nổi bật là Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai. Trên sân khấu, ông chia sẻ sự tiếc nuối khi nhiều đồng nghiệp đã khuất không còn cơ hội trực tiếp nhận thưởng. Tác giả cho biết phần đông công chúng biết Mưa đỏ qua phim, tiểu thuyết nhưng ít người nhớ đây là một kịch bản sân khấu chỉn chu. “Tôi trân trọng việc tác phẩm được chuyển thể thành một vở chèo hay, giàu tính nghệ thuật", Chu Lai xúc động nói.

Ông Chu Lai nói thêm, qua những tác phẩm lịch sử được nhiều người yêu mến, có thể khẳng định, người Việt Nam chưa bao giờ quay lưng với đề tài chiến tranh. Không phải đề tài này đã cũ mà là cách chúng ta triển khai, đào sâu và làm mới nó thế nào.

Ở lĩnh vực âm nhạc, 12 tác phẩm được vinh danh, gồm nhiều ca khúc quen thuộc như Đường 4 mùa xuân (Đỗ Nhuận), Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh (Xuân Hồng), Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà). Nhạc sĩ Trần Tiến bày tỏ niềm hạnh phúc khi Giai điệu Tổ quốc được ghi nhận, đồng thời cho biết sẽ dành toàn bộ tiền thưởng để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Nhạc sĩ Trần Tiến bày tỏ niềm hạnh phúc khi ca khúc "Giai điệu Tổ quốc" được ghi nhận.

Lĩnh vực múa ghi nhận sáu tác phẩm kịch múa công phu, trong đó có Ballet Kiều (Nguyễn Thị Tuyết Minh – Nguyễn Phúc Hùng), Hoa phong lan trên đỉnh Truông Bồn (Nguyễn Thị Hiển) hay Chuyện tình non sông (Vũ Việt Cường – Trần Kim Quy).

Từ gần 200 đề cử, hội đồng chọn ra 50 tác phẩm tiêu biểu để vinh danh, mỗi tác giả nhận 30 triệu đồng. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy kỳ vọng những giải thưởng này sẽ tiếp tục khơi mở nguồn cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy nhiều tác phẩm mới khắc họa chân dung người Việt thời đại mới, đồng thời góp phần tôn vinh những giá trị bền vững của dân tộc.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phát động giai đoạn mới của chương trình sáng tác Sống mãi với thời gian (2026–2030), hướng đến những tác phẩm giàu tính nhân văn, phản ánh sâu sắc đời sống đương đại.