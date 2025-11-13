Chiếu miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' tại Côn Đảo

(VTC News) -

Côn Đảo hòa nhịp cùng “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP.HCM”

Tiếp nối chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP.HCM”, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động chiếu phim đặc biệt tại đảo thiêng Côn Đảo. Đây là lần đầu tiên hoạt động này được triển khai, mang ý nghĩa sâu sắc trong việc đưa điện ảnh chất lượng cao đến gần hơn với người dân vùng đảo xa.

Trong hai ngày 14 và 15/11, khán giả Côn Đảo sẽ được thưởng thức miễn phí hai bộ phim điện ảnh đặc sắc: "Mưa đỏ" của Điện ảnh Quân đội Nhân dân (đạo diễn Đặng Thái Huyền), và "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên).

1 cảnh trong bộ phim "Mưa đỏ".

Các suất chiếu được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch Côn Đảo, phục vụ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo người dân địa phương.

Hai tác phẩm được lựa chọn lần này không chỉ đạt giá trị nghệ thuật cao mà còn mang thông điệp nhân văn sâu sắc, hướng đến tri ân những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Mưa đỏ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, kể về những người lính trong cuộc chiến khốc liệt nhưng vẫn giữ trọn niềm tin và tình yêu với quê hương, đồng đội. Bộ phim không chỉ tái hiện chân thực khung cảnh chiến tranh mà còn khắc họa rõ nét tâm hồn, lý tưởng của con người Việt Nam trong giai đoạn hào hùng của dân tộc.

Trong khi đó, "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" đưa người xem trở lại những năm tháng đấu tranh gian khổ, nơi con người và ý chí dân tộc hòa làm một, tạo nên sức mạnh phi thường trong cuộc kháng chiến. Với góc nhìn điện ảnh độc đáo, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã khéo léo kể câu chuyện về lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết, để từ bóng tối của chiến tranh, ánh sáng của niềm tin và khát vọng hòa bình tỏa sáng.

Đưa điện ảnh đến gần hơn với đảo xa

Hoạt động chiếu phim miễn phí tại Côn Đảo không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức điện ảnh cho người dân mà còn góp phần lan tỏa văn hóa nghệ thuật đến khu vực còn nhiều hạn chế trong tiếp cận hoạt động sáng tạo. Các suất chiếu được bố trí hợp lý để phục vụ đa dạng đối tượng khán giả.

Cụ thể, ngày 14/11, phim "Mưa đỏ" sẽ được chiếu ba suất: buổi sáng lúc 9h, buổi chiều lúc 15h và buổi tối lúc 19h. Ngày 15/11, "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" sẽ ra mắt công chúng qua hai suất chiếu lúc 15h và 19h.

Đặc biệt, sau buổi chiếu phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sẽ trực tiếp giao lưu, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và người dân Côn Đảo về quá trình làm phim, cũng như câu chuyện hậu trường của tác phẩm. Đây là dịp hiếm có để khán giả đảo xa được gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với người làm nghề, hiểu sâu hơn về công việc sáng tạo nghệ thuật điện ảnh.

Việc chọn Côn Đảo làm điểm dừng chân trong chuỗi hoạt động chiếu phim có ý nghĩa đặc biệt. Côn Đảo không chỉ là địa danh nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cảnh trong phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Những thước phim về chiến tranh, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình được chiếu ngay trên vùng đất từng ghi dấu biết bao hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, càng làm tăng tính thiêng liêng và cảm xúc cho người xem.

Mỗi khung hình, mỗi lời thoại trong phim như một lời tri ân gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, hoạt động chiếu phim lần này là bước đi thiết thực nhằm quảng bá các tác phẩm điện ảnh Việt Nam chất lượng đến nhiều địa phương, đặc biệt là vùng xa, vùng đảo. Đây cũng là dịp để khơi dậy tình yêu điện ảnh trong cộng đồng, từ đó tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp điện ảnh TP.HCM.

Hoạt động còn góp phần cụ thể hóa danh hiệu Thành phố điện ảnh của UNESCO mà TP.HCM vinh dự được công nhận - một trong những thành viên của mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu.

Từ các hoạt động biểu diễn, trưng bày, cho đến chiếu phim lưu động, TP.HCM đang nỗ lực đưa văn hóa - nghệ thuật đến với mọi tầng lớp nhân dân, để mỗi người dân đều có cơ hội tiếp cận và tận hưởng giá trị tinh thần mà nghệ thuật mang lại.

Kết nối quá khứ - hướng tới tương lai

Không chỉ là phương tiện giải trí, điện ảnh còn là cây cầu kết nối cảm xúc, truyền tải thông điệp về tình yêu Tổ quốc, lòng nhân ái và khát vọng hòa bình. Với khán giả Côn Đảo, những thước phim lần này chắc chắn không chỉ mang lại cảm xúc thẩm mỹ mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tiếp thêm năng lượng tích cực cho hành trình phát triển của vùng đất giàu truyền thống cách mạng này.

Nhà tù Côn Đảo.

Sự kiện chiếu phim tại Côn Đảo cũng mở ra hướng đi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống thông qua điện ảnh - phương tiện có sức lan tỏa mạnh mẽ, dễ chạm đến trái tim người xem. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, khẳng định vai trò của văn hóa nghệ thuật trong phát triển con người toàn diện.

Khi những thước phim lịch sử được trình chiếu nơi từng ghi dấu những chiến công oanh liệt, Côn Đảo lại thêm một lần khẳng định vị thế không chỉ là địa chỉ đỏ trong hành trình tri ân quá khứ, mà còn là điểm đến của văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo trong kỷ nguyên mới.

Từ một hoạt động chiếu phim, điện ảnh Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối các thế hệ, bắc nhịp cầu giữa truyền thống và hiện đại, giữa TP.HCM - đô thị năng động với Côn Đảo - vùng đất linh thiêng của Tổ quốc.