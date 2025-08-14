Mua đồ bơi đừng chọn màu vì thấy đẹp, hãy chọn những màu sau để được an toàn

(VTC News) -

Nhiều người có thói quen chọn đồ bơi dựa vào mẫu mã, kiểu dáng hoặc màu sắc hợp gu thời trang mà không biết rằng, màu áo bơi còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng được phát hiện khi gặp sự cố dưới nước. Chọn sai màu không chỉ khiến bạn “chìm” trong khung hình khi chụp ảnh, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt ở hồ bơi đông người hoặc bãi biển sóng lớn.

Vì sao màu sắc đồ bơi lại quan trọng đến vậy? Theo các chuyên gia an toàn dưới nước, trong môi trường nước – đặc biệt là nước biển hoặc hồ sâu – ánh sáng khúc xạ và độ trong của nước khiến một số màu sắc dễ “biến mất” khỏi tầm nhìn. Khi xảy ra sự cố như chuột rút, kiệt sức, hoặc bị cuốn vào vùng nước xoáy, việc cứu hộ có thể chậm trễ chỉ vì người gặp nạn mặc đồ bơi màu khó phân biệt với màu nước hoặc nền đáy.

Những màu áo bơi an toàn và kém an toàn nhất

Nhiều nghiên cứu thực tế cho thấy, một số màu quần áo gần như “hòa lẫn” với mặt nước khi nhìn từ xa. Trong khi đó, các màu sáng và tương phản cao giúp người mặc nổi bật hơn, tăng khả năng được phát hiện nhanh chóng. Khi mua đồ bơi, bạn nên ưu tiên những màu sau:

Màu áo bơi nào an toàn nhất? Đó là những màu giúp bạn dễ được nhận ra trong làn nước. (Ảnh: hivizswim)

- Vàng neon: Màu vàng sáng, đặc biệt là tông neon, tạo sự tương phản mạnh mẽ với màu xanh dương hoặc xanh lục của nước. Dù ở hồ bơi trong nhà hay biển ngoài trời, màu này vẫn dễ nhận ra từ khoảng cách xa.

- Cam sáng hoặc cam neon: Đây là màu thường thấy ở áo phao cứu hộ, vì độ nổi bật cực cao. Trong điều kiện nước đục hoặc sóng mạnh, cam neon vẫn “đập vào mắt” người quan sát.

- Hồng sáng (hot pink): Không chỉ thu hút về mặt thời trang, màu hồng sáng còn nổi bật dưới nước, đặc biệt là khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống.

- Đỏ tươi: Màu đỏ có thể giảm độ nổi bật khi xuống vùng nước tối, nhưng ở hồ bơi và vùng nước trong, đỏ tươi vẫn là lựa chọn tốt để dễ được nhận diện.

Những màu đồ bơi nên tránh nếu muốn an toàn, tránh nguy cơ đuối nước do không được cứu kịp thời khi gặp sự cố:

- Đen, xanh navy, xanh lá đậm: Dễ “biến mất” trong nền nước tự nhiên, khiến người mặc khó được nhìn thấy.

- Trắng: Khi xuống nước, trắng dễ bị ánh sáng khúc xạ biến thành xám nhạt, hòa lẫn với sóng bọt.

- Màu pastel nhạt: Các tông xanh nhạt, hồng nhạt, tím nhạt thường mất độ tương phản, đặc biệt ở biển.

Một số lưu ý khi chọn áo bơi

- Ưu tiên màu sáng, dạ quang: Nếu có thể, hãy chọn chất liệu có khả năng phản quang hoặc ánh kim để tăng độ dễ nhận diện.

- Phối màu tương phản: Áo bơi có họa tiết hoặc phối khối màu sáng – tối rõ rệt giúp bạn nổi bật hơn.

- Phù hợp môi trường: Đi hồ bơi trong nhà có thể chọn màu tươi ấm (vàng, cam, đỏ), đi biển nên chọn neon để đối lập mạnh với màu nước.

- Đừng quên các phụ kiện: Mũ bơi, kính bơi, hoặc phao màu nổi cũng giúp tăng mức độ an toàn.

Đẹp thôi chưa đủ, khi xuống nước, ưu tiên hàng đầu là an toàn. Áo bơi màu nổi bật không chỉ giúp bạn tỏa sáng trên bãi biển hay hồ bơi, mà còn có thể cứu lấy chính mình trong những tình huống khẩn cấp. Lần tới khi sắm đồ bơi, đừng chỉ hỏi “màu này có hợp da không?” mà hãy nghĩ thêm “màu này có giúp mình dễ được nhìn thấy không?”.