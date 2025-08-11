Bé gái tử vong do bị hút vào ống cống dưới bể bơi, không có nhân viên túc trực

(VTC News) -

Vụ việc xảy ra tại Công viên Rừng mưa nhiệt đới Days Inn by Wyndham Jinghong ở thành phố Cảnh Hồng, thủ phủ của châu tự trị dân tộc Thái - Tây Song Bản Nạp (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Vào ngày 18/7, cô Xin, đến từ tỉnh Chiết Giang và con gái 6 tuổi là Yueyue (tên đã được thay đổi) nhận phòng ở khách sạn nghỉ dưỡng theo đoàn du lịch. Tối hôm đó, cô Xin đưa bé Yueyue đến bể bơi trẻ em của khách sạn. Biển báo ghi rõ hồ bơi phù hợp cho trẻ em từ 3 đến 8 tuổi, đúng với độ tuổi của Yueyue.

Bi kịch xảy ra lúc 18h27. Chỉ một phút trước đó, cô Xin chụp được ảnh con gái mình đang vui vẻ chơi đùa dưới nước. Khi quay lại, cô nhận ra con gái đã biến mất khỏi mặt nước, chỉ còn lại hai người bạn chơi trong hồ. Cô vội vã xuống hồ tìm con và phát hiện chân trái của Yueyue bị kẹt chặt trong cống, không thể thoát ra được.

Theo lời người mẹ, không có nhân viên cứu hộ hay nhân viên an toàn nào túc trực ở thời điểm đó. Sau khi cô Xin cuống cuồng kêu cứu, bé gái bên cạnh chạy đến hồ bơi lớn gần đó để cầu cứu, và được thông báo rằng nhân viên an toàn đã đi ăn tối. Phải mất vài phút sau, nhân viên mặc đồng phục đầu tiên mới đến, phối hợp với cô Xin nhưng vẫn không thể kéo Yueyue ra.

Bể bơi khách sạn nơi bé gái gặp nạn khi chân trái bị hút vào ống cống (hình bên phải).

Người mẹ kể lại rằng nhân viên đã cố gắng mở van xả bằng tay để hạ mực nước xuống nhưng không được do thiếu dụng cụ chuyên dụng. Một nhân viên khác đến ngay sau đó cũng bất lực. Cuối cùng, bốn người lớn cùng nhau giữ Yueyue và tắt máy bơm hồ bơi, cuối cùng đã đưa được cô bé ra khỏi mặt nước lúc 18h38. Lúc đó Yueyue đã bất tỉnh, chân trái có những vết bầm tím.

Nhân viên cứu hộ hồ bơi của khách sạn làm hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo cho Yueyue ngay tại chỗ nhưng việc cứu hộ không hiệu quả. Bé Yueyue qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Cô Xin tin rằng nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn là do vấn đề của các tấm lưới nhựa giòn che phủ cống hồ bơi khách sạn, do thiết bị giám sát không hoạt động, nhân viên cứu hộ không túc trực và thiếu kiến thức chuyên môn. Cô chỉ trích gay gắt khách sạn nghỉ dưỡng vì những thiếu sót nghiêm trọng trong việc bảo trì cơ sở vật chất, hệ thống quản lý, đào tạo nhân viên.

Người mẹ yêu cầu khách sạn tạm dừng hoạt động để khắc phục và đưa ra lời xin lỗi công khai. Cô cũng kêu gọi các cơ quan chức năng liên quan bảo vệ quyền được biết và quyền giám sát của công chúng.

Đáp lại, nhân viên của Công viên Rừng mưa nhiệt đới Days Inn by Wyndham cho biết sự việc xảy ra tại một khách sạn đối tác thuộc sở hữu của một công ty khác. Cô Xin phản bác, cho rằng họ đang trốn tránh trách nhiệm, rằng Công viên Rừng mưa nhiệt đới có liên kết với khách sạn và khách có thể vào trực tiếp bằng cách đăng ký tên.

Chính quyền thành phố Cảnh Hồng đã thành lập đội điều tra sự cố để điều tra chuyên sâu về vụ việc này.