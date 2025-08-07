MTTQ Việt Nam phân bổ 131 tỷ đồng hỗ trợ 3 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

(VTC News) -

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng tại cuộc làm việc với tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ Trung ương thực hiện hỗ trợ kinh phí cho Nhân dân tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Nhiều căn nhà ở bản Háng Pú Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) bị vùi lấp, cuốn trôi. (Ảnh: VGP)

Theo đó, Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ hỗ trợ tỉnh Nghệ An số tiền 65 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 20 tỷ đồng, tỉnh Sơn La 46 tỷ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 131 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các hộ có nhà bị đổ, sập hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp với mức 100 triệu đồng/căn; nhà hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng/căn.

Về phương thức triển khai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ thông qua Bộ Quốc phòng để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho Nhân dân tỉnh Điện Biên và Sơn La; hỗ trợ thông qua Bộ Công an để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân tỉnh Nghệ An.