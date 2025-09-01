Một số địa phương chậm tặng quà Nhân dân, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước 2/9

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 154 về việc đẩy nhanh việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo công điện, đến hết ngày 31/8, một số địa phương đã triển khai việc tặng quà cho Nhân dân rất tích cực, đạt tỷ lệ chi trả cao, tuy nhiên có địa phương triển khai còn chậm.

Người dân tại TP.HCM nhận tiền tặng dịp Quốc khánh vào tối 31/8. (Ảnh: Phường Phú Lợi)

Để bảo đảm thời hạn hoàn thành việc tặng quà cho Nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng, Thủ tướng yêu cầu các chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân.

"Rà soát ngay toàn bộ tình hình chi trả cho Nhân dân tại địa phương mình, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2/9", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các địa phương trong việc thực hiện các phương thức chuyển - nhận quà (chuyển khoản hoặc trực tiếp), xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Các bộ ngành cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương (nhất là cấp xã) để triển khai nhanh chóng việc chuyển quà đến người dân theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Việc tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể Nhân dân, do đó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung cao độ về thời gian và nhân lực, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai nhanh chóng, an toàn, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hôm 28/8, Thủ tướng có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.