Người dân chưa nâng cấp VNeID có thể nhận quà dịp 2/9 trực tiếp

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện về việc tặng quà người dân, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà là 100.000 đồng/người, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp VNeID cấp độ 2 nếu không thuận tiện nhận quà của VNeID, phần quà này có thể được chuyển đến tay người dân theo hình thức trực tiếp. Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9.

Như vậy, dù không có tài khoản ngân hàng, người dân vẫn nhận được phần quà 100.000 đồng nhân dịp 2/9.

Người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, ngày 27/8.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Người Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ nhận quà qua tài khoản VNeID đã định danh cấp độ 2 của cá nhân mình.

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng

Người dân có thể nhanh chóng liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID và tài khoản Ngân hàng qua các bước đơn giản:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID (phiên bản mới nhất) và đăng nhập.

Bước 2: Chọn An sinh xã hội ➡️ Tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Bước 3: Chọn ngân hàng liên kết.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản (Nhập thêm số Chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng, nếu có).

Bước 5: Xác nhận ➡️ Gửi yêu cầu thành công.