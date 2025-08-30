Một nữ sinh lớp 9 ở Thanh Hóa ngã xuống sông lúc lũ đang lên

(VTC News) -

Ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch UBND xã Đông Tiến (Thanh Hóa) cho biết, lúc 15h30 ngày 30/8, cháu Nguyễn Thị Hà T. (học sinh lớp 9 trường THCS Đông Tiến, trú thôn Vĩnh Ngọc, xã Đông Tiến) cùng em gái đi chơi tại đường liên thôn đoạn đối diện trụ sở UBND xã Đông Lĩnh (cũ) thì không may trượt chân ngã xuống sông Đồng Mau.

“Những ngày bình thường, mực nước sông Đồng Mau chỉ cao khoảng 1m nhưng những ngày qua do mưa bão nên mực nước sông dâng lên 4m. Ngay sau khi biết tin cháu bị ngã xuống sông, các lực lượng chức năng của xã đã triển khai lực lượng đã cứu hộ và đồng thời thông báo cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã lặn tìm, vớt được thi thể của cháu Nguyễn Thị Hà T.”, ông Nguyễn Hồng Quang cho biết.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm tiếm nữ sinh T.

Được biết, gia đình em Nguyễn Thị Hà T. có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, em T. ở cùng với mẹ.

Ngay trong chiều 30/8, UBND xã Đông Tiến đến động viên, trao 10 triệu đồng hỗ trợ ban đầu để gia đình lo hậu sự cho em Nguyễn Thị Hà T.

“Hai cơn bão số 5 và số 6 ập đến liên tiếp, chúng tôi phát nhiều thông báo để cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác để tránh bị tai nạn do mưa bão. Việc em Nguyễn Thị Hà T. bị ngã xuống sông là điều rất đáng tiếc”, ông Nguyễn Hồng Quang nói.

Những ngày qua, nhiều khu vực tại Thanh Hóa có mưa lớn khiến mực nước các con sông dâng cao.

Đặc biệt, từ trưa 30/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và áp thấp nhiệt đới, lượng mưa ở Thanh Hóa càng lớn hơn.

Một số xã của tỉnh Thanh Hóa được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở trong những giờ tới: Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Điền Quang, Ngọc Liên, Quý Lương, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thành Vinh, Thường Xuân, Vạn Xuân; Bát Mọt, Cổ Lũng, Điền Lư, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Lý, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Pù Luông, Tam Lư, Tân Thành, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiết Ống, Thượng Ninh, Trung Hạ, Trung Lý, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Tín, Yên Nhân, Yên Phú.