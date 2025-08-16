Xác minh thông tin muốn đưa thi thể chết đuối về nhà phải trả 50 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 16/8, lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ) cho biết, chính quyền giao công an phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ phản ánh của người dân về việc phải nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể người chết đuối trên sông Hồng về nhà lo hậu sự.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Người xấu số là bà H.T.T.H. (trú tại khu 20, xã Vạn Xuân) được xác định mắc bệnh trầm cảm, tinh thần không ổn định. Bà H. có 2 con gái 9 tuổi và 7 tuổi, chồng bà H. cũng qua đời vài năm trước. Đây là gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn ở địa phương.

Đêm 13/8, bà H. đi khỏi nhà, gia đình thông báo tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, thi thể bà H. được phát hiện gần khu vực cầu Vĩnh Thịnh (nối tỉnh Phú Thọ và Sơn Tây, TP Hà Nội).

Đến nay gia đình đã lo xong hậu sự cho bà H.T.T.H., chính quyền địa phương cũng tổ chức đoàn tới thăm hỏi, động viên gia đình.

Gia đình lo hậu sự cho bà H. (Ảnh: Facebook)

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, một người hành nghề thuyền chài tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh đã vớt được thi thể bà H.

Người này liên lạc yêu cầu gia đình phải đưa 60 triệu đồng mới cho mang thi thể bà H. về nhà lo hậu sự.

Sau khi gia đình thương lượng nhiều lần, số tiền được giảm xuống còn 50 triệu đồng. Nội dung tố cáo trên mạng xã hội còn kèm theo cả thông tin gia đình chuyển tiền 50 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng.