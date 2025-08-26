Giải cứu 2 vợ chồng cùng con gái 3 tuổi bị lũ cô lập ở Thanh Hóa

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa giải cứu thành công 3 nạn nhân bị cô lập do lũ dâng.

Lực lượng chức năng sử dụng mô tô nước vượt dòng nước xiết để tiếp cận và giải cứu các nạn nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 25/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhận được tin báo có 3 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao tại khu vực cạnh suối Chuỗi, xã Sao Vàng, gồm hai vợ chồng anh T.X.Đ. (SN 1992), chị L.T.L.P. (SN 1996) và con gái 3 tuổi. Cả gia đình bị mắc kẹt trong ngôi nhà ngập sâu tầng 1, nước chảy xiết bao quanh, nguy cơ ngôi nhà sập đổ rất lớn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường trong điều kiện thời tiết phức tạp, phải sử dụng mô tô nước vượt dòng nước xiết.

Mặc dù công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do trời tối, nước chảy xiết, nhưng chỉ sau hơn 2 giờ nỗ lực, cảnh sát đã đưa 3 nạn nhân đến nơi an toàn.

Cả gia đình được giải cứu khỏi vùng ngập lũ. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng công an khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng; thực hiện nghiêm phương án di dời đến nơi an toàn, không tự ý đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn.