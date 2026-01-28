Bộ GD&ĐT dự kiến xét học bạ phải đạt sàn tốt nghiệp, giảm điểm cộng IELTS

(VTC News) -

Chiều 28/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, trong đó đề xuất nhiều điều chỉnh nhằm siết chặt chất lượng đầu vào và bảo đảm công bằng giữa các phương thức xét tuyển.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là thí sinh xét tuyển bằng học bạ THPT vẫn phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào về điểm thi tốt nghiệp, thay vì chỉ dựa vào kết quả học tập phổ thông như hiện nay.

Cụ thể, với phương thức xét học bạ, các trường phải xét điểm trung bình chung kết quả học tập 6 kỳ (lớp 10, 11 và 12) của tối thiểu ba môn, trong đó bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang 30.

Ngoài ra, những thí sinh này phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển; hoặc điểm môn Toán, Ngữ văn và một môn khác; đạt tối thiểu 16/30.

Chẳng hạn, thí sinh xét học bạ theo tổ hợp A00 thì tổng điểm thi tốt nghiệp ba môn Toán, Lý, Hóa phải đạt 16 điểm trở lên mới đủ điều kiện. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục dự kiến bỏ xét riêng học bạ, giảm 1,5 điểm cộng IELTS so với năm ngoái. (Ảnh minh hoạ)

Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 còn có điểm mới đáng chú ý về điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS được đề xuất giới hạn ở mức tối đa 1,5 điểm, giảm một nửa so với mức cộng phổ biến hiện nay (thường từ 2–3 điểm tùy trường).

Điểm cộng gồm ba loại: điểm thưởng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế nếu các em không dùng quyền xét tuyển thẳng; điểm thưởng áp dụng với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế tối đa là 3/30 điểm.

Tổng điểm cộng (gồm ba phần) tối đa 3/30. Trong đó, điểm thành phần của từng loại trên tối đa 1,5 điểm. Ví dụ, thí sinh có chứng chỉ IELTS chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm. Quy định này chặt chẽ hơn năm ngoái, khi Bộ chỉ quy định điểm cộng tối đa là 3 mà không nhắc đến điểm thành phần.

Theo Bộ, việc thu hẹp mức cộng điểm này nhằm hạn chế lợi thế quá lớn của một nhóm thí sinh, đồng thời khuyến khích các trường sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ như tiêu chí bổ trợ thay vì yếu tố quyết định.

Ngoài ra, Bộ cũng dự kiến siết số lượng phương thức xét tuyển của các trường và số nguyện vọng của thí sinh. Các trường chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức (chưa tính xét tuyển thẳng), thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng. Đối với chương trình đào tạo giáo viên, các trường chỉ xét thí sinh đăng ký ở nguyện vọng từ 1 đến 3 (ba nguyện vọng cao nhất).

Dự thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu các cơ sở đào tạo công khai rõ ràng phương thức, tổ hợp xét tuyển và mức quy đổi điểm, đồng thời bảo đảm tương quan hợp lý giữa các phương thức để tránh gây thiệt thòi cho thí sinh chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành chính thức, dự kiến áp dụng cho kỳ tuyển sinh đại học từ năm 2026.