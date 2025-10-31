Một lô đất cấp 2 sổ đỏ ở Hải Phòng: Viện Kiểm sát chỉ ra loạt sai phạm

(VTC News) -

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP Hải Phòng cho biết, năm 2022, đơn vị từng có bản kiến nghị giải quyết vụ việc một lô đất được cấp 2 sổ đỏ, khiến một gia đình xây nhà gần xong phải bỏ hoang, người còn lại cũng không thể lấy lại được đất ở.

Theo đó, qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án dân sự giữa nguyên đơn là bà Đoàn Thiên Hương với bị đơn là ông Lã Văn Kiên (cùng ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên cũ), Viện KSND TP Hải Phòng nhận thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai, UBND huyện Thủy Nguyên và Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Thủy Nguyên (cũ) đã có sai sót, vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và phát sinh các tranh chấp.

Căn nhà 3 tầng của gia đình anh Lã Văn Kiên đang vào giai đoạn hoàn thiện thì phải dừng thi công vì xảy ra tranh chấp đất đai với bà Đoàn Thiên Hương.

Viện KSND TP Hải Phòng chỉ rõ, Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Thủy Nguyên (cũ) thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định tham mưu cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân khu vực Ao Cá thuộc thôn 8 xã Thiên Hương.

Cụ thể, theo sơ đồ quy hoạch năm 2003 có 30 lô, mỗi lô diện tích 100m², đối chiếu với vị trí thửa đất trên sơ đồ phân lô với việc giao đất theo biên bản giao đất do UBND xã Thiên Hương lập thì lô số 09, tờ bản đồ số 03 của bà Đoàn Thiên Hương nhận chuyển nhượng từ ông Trần Văn Động là đúng vị trí.

Lô đất số 10 của ông Lã Văn Kiên nhận chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị Xinh được giao trùng vào vị trí lô số 09 của bà Hương, thực tế khu đất đang thiếu một lô đất diện tích 100m².

Như vậy, quá trình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Đoàn Thiên Hương và ông Lã Văn Kiên là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Sai phạm ở đây xuất phát từ Văn phòng Đăng ký đất đai khi thẩm định đã không rà soát, khảo sát tổng thể quỹ đất khu Ao cá thôn 8, xã Thiên Hương mà lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho bà Xinh không đúng hiện trạng, dẫn đến chồng lấn giữa các thửa.

Hiện nay, ông Kiên đã xây nhà 3 tầng kiên cố trên diện tích đất của bà Hương và không còn quỹ đất để giao cho ông Kiên hoặc bà Hương.

Sai phạm trên của Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Thủy Nguyên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ông Kiên và bà Hương, dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài từ năm 2019 đến nay.

Viện KSND TP Hải Phòng chỉ rõ, Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Thủy Nguyên thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định tham mưu cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân khu vực Ao Cá thuộc thôn 8 xã Thiên Hương.

Viện KSND TP Hải Phòng cũng chỉ rõ, hồ sơ, tài liệu, thông tin do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Thủy Nguyên cung cấp đối với các thửa đất khu vực ao cá thuộc thôn 8 xã Thiên Hương không chính xác với thực địa.

Tuy nhiên, UBND huyện Thủy Nguyên đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xem xét hồ sơ, tài liệu đề nghị dẫn đến việc cấp đất và cấp GCNQSDĐ ở không đúng quy định pháp luật, xâm phạm đến trật tự quản lý Nhà nước về đất đai, gây ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong quan hệ pháp luật đất đai.

Việc làm thiếu trách nhiệm của UBND huyện Thủy Nguyên dẫn đến tranh chấp giữa bà Đoàn Thiên Hương và ông Lã Văn Kiên. Tuy nhiên, UBND huyện Thủy Nguyên chưa kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xem xét, đánh giá toàn diện tài liệu về việc giao đất, cấp GCNQSDĐ; lời khai của các cán bộ có trách nhiệm trong việc thẩm định, lập hồ sơ, trong việc giao đất thời kỳ đó để giải quyết dứt điểm tranh chấp trên, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên liên quan và uy tín bộ máy chính quyền địa phương.

Ngôi nhà ông Lã Văn Kiên đang vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để dọn về ở thì buộc phải dừng lại và bỏ hoang suốt 5 năm qua.

Từ những sai sót, vi phạm nêu trên, Viện KSND TP Hải Phòng yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng và Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ và giao đất thực địa cho các hộ dân để có biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

Đồng thời, Viện KSND TP Hải Phòng cũng yêu cầu lãnh đạo 2 cơ quan nêu trên kiểm điểm rút kinh nghiệm chung, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tài Nguyên và Môi trường trong công tác quản lý đất đai; tập thể, cá nhân thuộc UBND xã Thiên Hương và UBND huyện trong việc tham mưu, lập hồ sơ giao đất, cấp GCNQSDĐ đối với vụ việc này.

Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị xem xét giải quyết quyền lợi của gia đình bà Đoàn Thiên Hương và ông Lã Văn Kiên theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo đại diện Viện KSND TP Hải Phòng, từ năm 2022 đến nay, cơ quan vẫn chưa nhận được phản hồi về kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trên từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cũng như UBND huyện Thủy Nguyên (cũ).

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!