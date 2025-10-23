Một 'Anh trai vượt ngàn chông gai' lấn sân lĩnh vực thiết kế

(VTC News) -

Ca sĩ Tăng Phúc gây chú ý khi lần đầu tiên trở thành nghệ sĩ thiết kế trang sức. Bộ sưu tập trang sức mang tên Ngọc trai nhỏ, do Tăng Phúc thiết kế được xem là món quà đặc biệt mà anh dành tặng cho khán giả và cộng đồng người hâm mộ đã đồng hành suốt gần một thập kỷ.

Trong bộ sưu tập, hình ảnh chú hải ly ôm viên ngọc trai lấp lánh được khắc họa như biểu tượng của Tăng Phúc. Hình tượng này cũng gắn liền với biệt danh ''Hải Ly'' mà anh nhận được khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, Tăng Phúc bộc bạch: ''Để có được vị trí hôm nay, nỗ lực của tôi chỉ là phần nhỏ. Chính khán giả mới là người giúp tôi có thêm niềm tin và động lực. Vì thế, tôi muốn gửi lại họ điều gì đó thật ý nghĩa, như cách nói lời cảm ơn. Mỗi món trang sức trong BST này đều là tâm huyết, là tình cảm của tôi dành cho người hâm mộ''.

Trước khi đến với âm nhạc, Tăng Phúc từng có thời gian làm đạo diễn phim hoạt hình, nên việc sáng tạo hình ảnh, phác thảo ý tưởng không hề xa lạ với anh. Chính nền tảng nghệ thuật đó giúp nam ca sĩ dễ dàng thể hiện cá tính và cảm xúc qua từng đường nét thiết kế.

Tăng Phúc thử sức ở lĩnh vực thiết kế trang sức.

Là một trong 33 anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai, Tăng Phúc nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Sau chương trình, nam ca sĩ sinh năm 1990 thu về lượng fan hùng hậu. Trên sân khấu, anh có sự biến hóa hình ảnh liên tục, có khi là chàng lãng tử hát tình ca, có lúc lại hoạt ngôn, dí dỏm nhiều mảng miếng gây cười.

Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Tăng Phúc không ngừng nỗ lực để đến gần với công chúng, khán giả ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Thời gian qua, Tăng Phúc thành công khi thể hiện vai trò nghệ sĩ lồng tiếng khi tham gia dự án phim hoạt hình nổi tiếng triệu đô Băng đảng quái kiệt 2. Thậm chí, anh còn được “phù thủy lồng tiếng” - nghệ sĩ Đạt Phi nhận xét có sự tiềm năng, đầu tư và nhanh học hỏi ở lĩnh vực này.

Nam ca sĩ thu hút lượng fan lớn sau "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Thử sức với lĩnh vực thiết kế, Tăng Phúc đánh dấu bước tiến mới trong hành trình sáng tạo của mình. Anh không chỉ muốn làm ra những món trang sức đẹp, mà còn mong đó là biểu tượng cảm xúc, là cách để mỗi người hâm mộ mang theo bên mình ''một phần của Tăng Phúc''.

Không chỉ là sự kết hợp giữa âm nhạc và thời trang, dự án Ngọc trai nhỏ còn thể hiện xu hướng văn hóa thần tượng hiện đại, khi nghệ sĩ chủ động tạo ra các sản phẩm mang giá trị tinh thần để gắn kết với người hâm mộ.