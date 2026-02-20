(VTC News) -

Sau Tết, nhiều gia đình rơi vào tình trạng chuối chín còn dư khá nhiều. Thay vì để chuối quá chín rồi bỏ đi, chị em nội trợ có thể “biến tấu” thành một món ăn vặt thơm ngon, hấp dẫn, đảm bảo cả nhà ăn hết ngay, thậm chí còn muốn mua thêm chuối về để làm tiếp. Đó chính là món chuối chiên mix cốt dừa và hạt khô, với cách làm đơn giản, nguyên liệu dễ tìm nhưng hương vị lại vô cùng cuốn hút.

Không cầu kỳ trong khâu chuẩn bị, món ăn này ghi điểm nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt tự nhiên của chuối chín, độ béo ngậy của nước cốt dừa và vị bùi giòn của các loại hạt khô. Đây cũng là món ăn phù hợp với mọi lứa tuổi, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều thích mê.

Món chuối chiên mix cốt dừa và hạt khô giải cứu chuối sau Tết. (Ảnh: Châu Giang)

Nguyên liệu làm chuối chiên mix cốt dừa và hạt khô

Để thực hiện món chuối chiên mix cốt dừa và hạt khô, cần chuẩn bị:

Chuối chín

Nước cốt dừa đóng hộp

Các loại hạt khô (tùy sở thích: đậu phộng, hạnh nhân, hạt điều, óc chó…)

Nguyên liệu đơn giản, dễ mua tại các chợ, siêu thị hoặc cửa hàng tạp hóa. Chuối nên chọn loại chín vừa, vỏ vàng đều, không dập nát để khi chiên có độ ngọt và độ mềm vừa phải.

Các nguyên liệu cần có để thực hiện. (Ảnh: Châu Giang)

Cách làm chuối chiên mix cốt dừa và hạt khô

Bước đầu tiên là sơ chế và chiên chuối. Chuối bóc vỏ, để nguyên trái hoặc có thể bổ dọc tùy kích thước. Bắc chảo chống dính lên bếp, cho vào một xíu dầu ăn, chỉ đủ để chống dính chứ không cần quá nhiều.

Khi dầu nóng nhẹ, cho chuối vào chảo, chiên ở lửa vừa. Trong quá trình chiên, chuối sẽ từ từ ra mật, chuyển màu vàng óng và dậy mùi thơm tự nhiên. Lật đều hai mặt để chuối vàng đều, tránh cháy xém. Khi chuối đã vàng đẹp cả hai mặt, lớp ngoài hơi xém cạnh nhẹ là đạt yêu cầu.

Chuối chiên vàng đều là đạt yêu cầu. (Ảnh: Châu Giang)

Bước tiếp theo là gắp chuối ra bát, để nguội bớt. Việc để chuối giảm nhiệt giúp nước cốt dừa không bị tách dầu khi trộn vào.

Sau đó, rưới nước cốt dừa đóng hộp lên trên lượng chuối vừa chiên. Tùy khẩu vị có thể điều chỉnh lượng nước cốt dừa nhiều hay ít. Cuối cùng, rắc các loại hạt khô đã chuẩn bị lên trên. Các loại hạt có thể rang sơ trước để tăng độ giòn và mùi thơm.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, món chuối chiên mix cốt dừa và hạt khô đã hoàn thành. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt mềm của chuối hòa quyện cùng độ béo của nước cốt dừa và vị bùi giòn của hạt khô, tạo nên sự kết hợp hài hòa, hấp dẫn.

Thành phẩm món chuối chiên mix cốt dừa và hạt khô. (Ảnh: Châu Giang)

Đây không chỉ là cách “giải cứu” chuối sau Tết hiệu quả mà còn là món ăn vặt lý tưởng cho những buổi sum họp gia đình. Cả người lớn lẫn trẻ con đều yêu thích hương vị đặc biệt của món ăn này. Chỉ cần một lần thử, nhiều người sẽ muốn mua thêm chuối về để tiếp tục chế biến và thưởng thức.