Chuối rất ngon nhưng người mắc 3 bệnh này đừng ăn nhiều dù thích đến mấy

(VTC News) -

Chuối là loại quả quen thuộc, rất ngon. Mùa đông lại là thời điểm chuối vào độ chín ngon nhất trong năm. Trời lạnh giúp quả chín chậm, ruột chuối dẻo hơn, vị ngọt đậm mà không gắt nên nhiều người thích ăn chuối trong mùa này.

Theo Đông y, chuối vị ngọt, tính lạnh. Chuối cung cấp năng lượng nhanh, giàu kali, vitamin B6, chất xơ và nhiều khoáng chất tốt cho tim mạch, tiêu hóa, cơ bắp.

Tuy nhiên, bác sĩ Đông y Nguyễn Thị Hằng cho biết, chuối tốt không có nghĩa là ai ăn cũng tốt. Trên thực tế, có những nhóm người nếu ăn chuối không đúng cách, hoặc ăn quá nhiều, có thể khiến bệnh nặng thêm, thậm chí gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Người mắc bệnh thận, suy thận

Chuối rất giàu kali, loại khoáng chất giúp điều hòa nhịp tim, co cơ và dẫn truyền thần kinh. Với người khỏe mạnh, kali được đào thải qua thận. Nhưng ở người suy thận, chức năng lọc máu và bài tiết bị suy giảm, kali dễ tích tụ trong cơ thể.

Khi nồng độ kali trong máu tăng cao, người bệnh có thể gặp các triệu chứng mệt mỏi, tê bì tay chân, yếu cơ, tim đập chậm hoặc loạn nhịp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột.

Vì vậy, bệnh nhân suy thận, đặc biệt là người đang chạy thận nhân tạo, cần hạn chế các thực phẩm giàu kali như chuối, cam, dừa, khoai lang. Việc ăn chuối liên tục có thể tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng.

Chuối ngon nhưng không phải ai ăn cũng tốt.

Người bị đau dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản

Nhiều người có thói quen ăn chuối lúc đói để “lót dạ”. Tuy nhiên, với người bị viêm loét dạ dày, trào ngược, thói quen này có thể khiến cơn đau nặng hơn.

Chuối, đặc biệt là chuối xanh hoặc chưa chín kỹ, chứa nhiều tinh bột kháng và tannin. Khi ăn lúc bụng rỗng, chúng có thể kích thích tăng tiết acid dạ dày, gây cảm giác cồn cào, nóng rát thượng vị, đầy bụng, buồn nôn.

Người đau dạ dày nếu muốn ăn chuối nên chọn chuối chín kỹ, ăn sau bữa chính khoảng 1 - 2 giờ, tuyệt đối không ăn lúc đói.

Người mắc bệnh tiểu đường

Chuối chứa lượng đường tự nhiên khá cao, nhất là chuối chín vàng đậm. Chỉ số đường huyết (GI) của chuối khiến người bệnh nếu ăn nhiều đường trong máu có thể tăng nhanh, khó kiểm soát.

Người tiểu đường không bắt buộc phải “cấm cửa” chuối, nhưng cần hạn chế số lượng (1/2 – 1 quả nhỏ/lần), không ăn chuối chín kỹ,kKhông ăn riêng lẻ lúc đói, kết hợp cùng thực phẩm giàu đạm, chất béo tốt để làm chậm hấp thu đường. Nếu coi chuối là món ăn vặt thường xuyên, đường huyết rất dễ vượt ngưỡng kiểm soát.

Như vậy, giống như mọi thực phẩm khác, nó chỉ thực sự tốt khi được dùng đúng người, đúng cách và đúng lượng. Với những ai thuộc nhóm nguy cơ, việc ăn ít đi một chút đôi khi lại chính là cách bảo vệ sức khỏe lâu dài.