(VTC News) -

Thành phần dinh dưỡng của mật ong

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời DS Thu Giang cho biết, trong 100g mật ong cung cấp khoảng 300 - 320kcal, chủ yếu đến từ glucose và fructose – hai loại đường đơn dễ hấp thu. Ngoài ra, mật ong còn chứa:

Một lượng nhỏ vitamin nhóm B, vitamin C.

Các khoáng chất như kali, canxi, magiê, sắt.

Flavonoid và axit phenolic – các chất chống oxy hóa quan trọng.

Chính sự kết hợp này khiến mật ong không chỉ là thực phẩm tạo năng lượng mà còn mang giá trị sinh học đối với sức khỏe.

Mỗi sáng ăn một thìa mật ong có tác dụng gì?

Báo Dân trí dẫn nguồn trang Healthline cho biết, những lợi ích chính của việc sử dụng mật ong ở mức độ vừa phải có thể bao gồm:

- Ức chế ho

Mật ong nguyên chất được chứng minh là có hiệu quả trong việc điều trị ho. Ngày càng nhiều bằng chứng khoa học cho thấy rằng mật ong có thể làm giảm tiết đờm và giảm ho.

Mỗi sáng ăn một thìa mật ong rất tốt cho sức khoẻ

- Hàm lượng chất chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do

Báo Dân trí dẫn lời Tiến sĩ - Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam cho biết, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng mật ong nguyên chất hàng ngày làm tăng mức độ chất chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe. Chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn các gốc tự do trong cơ thể, tăng cường hệ thống miễn dịch.

Mật ong chứa polyphenol, là chất chống oxy hóa mạnh, được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng mật ong có chứa các flavonoid chống oxy hóa là pinocembrin, pinostrobin và chrysin. Pinocembrin hỗ trợ hoạt động của enzym và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng pinocembrin gây ra quá trình apoptosis (chết tế bào theo chương trình) của nhiều loại tế bào ung thư.

- Hỗ trợ tiêu hóa

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời DS Hồng Thu cho biết, mật ong cũng có tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe tiêu hóa. Hoạt động như một prebiotic tự nhiên, mật ong thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột, điều này rất quan trọng với sự khỏe mạnh của đường tiêu.

Ngoài ra, mật ong có thể làm dịu niêm mạc dạ dày, làm giảm các vấn đề về axit, chứng khó tiêu. Vì vậy, bắt đầu ngày mới với mật ong có thể mở đường cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

- Cung cấp năng lượng

Nếu bạn cần tăng cường năng lượng tự nhiên, mật ong là lựa chọn tuyệt vời để ăn vào buổi sáng. Mật ong chứa nhiều đường tự nhiên, bao gồm fructose, glucose, có thể cung cấp năng lượng tức thời.

Ăn mật ong trước bữa sáng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cung năng lượng cần thiết cho ngày mới. Điều này đặc biệt có lợi cho các vận động viên hoặc bất kỳ ai có lối sống năng động, vì mật ong là một lựa chọn thay thế lành mạnh hơn cho đồ uống tăng lực có đường.

- Thúc đẩy giảm cân

Mật ong có thể hỗ trợ mục tiêu giảm cân. Khi dùng ở mức độ vừa phải, mật ong có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và kiềm chế cơn thèm ăn các loại thực phẩm không lành mạnh.

Vị ngọt tự nhiên của mật ong thỏa mãn cơn thèm đường mà không chứa calo rỗng có trong đường tinh luyện. Thêm vào đó, mật ong có thể tăng tốc quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể đốt cháy chất béo. Bằng cách đưa mật ong vào thói quen buổi sáng, hỗ trợ cho quá trình giảm cân hiệu quả.