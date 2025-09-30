(VTC News) -

Mỗi ngày ăn một củ khoai lang có tác dụng gì?

Khoai lang là loại thực phẩm yêu thích của các chuyên gia dinh dưỡng. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá một củ mỗi ngày.

Dưới đây là những lợi ích của việc mỗi ngày ăn một củ khoai lang:

Ổn định đường huyết

Báo VietNamNet dẫn lời Jessica Lehmann, chuyên gia dinh dưỡng giảng dạy tại Đại học bang Arizona (Mỹ), giải thích, là một loại carbs phức, khoai lang cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn so với carbs đơn giản (thực phẩm siêu chế biến có ít giá trị dinh dưỡng).

Điều đó đồng nghĩa khoai lang sẽ không làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng, giữ tâm trạng và mức năng lượng của bạn ổn định. Ngoài ra tiêu hóa chậm hơn có nghĩa khoai lang sẽ giúp bạn no lâu hơn các loại carbs khác.

Mỗi ngày ăn một củ khoai lang rất tốt cho sức khoẻ.

Giảm viêm

Bạn có thể thêm khoai lang vào danh sách thực phẩm chống viêm. Loại củ này có nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, carotenoid và phenylpropanoid, giúp giảm viêm trong cơ thể, chống lại các bệnh mạn tính cũng như một số loại ung thư.

Cải thiện sức khỏe tinh thần

Khoai lang rất tốt cho sức khỏe tâm thần vì chứa nhiều vitamin B6, cần thiết để tổng hợp serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng.

Những lưu ý nên tránh khi ăn khoai lang

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài - Phó chủ tịch Hội Đông y Thị xã Thái Hòa - Nghệ An cho biết, dù khoai lang tốt cho sức khoẻ nhưng khi ăn bạn cần lưu ý những điều sau:

Ăn quá nhiều:Khoai lang tuy tốt nhưng không được ăn quá nhiều, vì nếu ăn quá nhiều sẽ tiêu thụ quá nhiều enzym oxy hóa, tạo ra lượng lớn carbon dioxide trong ruột, dẫn đến đầy bụng, ợ chua. Ngoài ra, chất này còn sẽ Thúc đẩy quá trình tiết axit dạ dày quá mức, gây ra vấn đề "ợ nóng" axit dạ dày.

Ăn không đúng cách: Đối với bất kỳ loại thực phẩm tốt cho sức khỏe nào, muốn phát huy tối đa dinh dưỡng và tác dụng của nó thì phương pháp chế biến hợp lý là cần thiết, cách ăn khoai lang lành mạnh nhất là nên luộc hoặc hấp, tránh chiên rán hoặc thêm đường, điều này sẽ giúp ích cho sức khỏe.

Bạn không nên nghiền nát khoai lang rồi ăn, điều này không chỉ phá hủy chất xơ có trong khoai lang mà còn đẩy nhanh tốc độ tăng lượng đường trong máu.

Không ăn khi đang đói: Không nên ăn khoai lang khi bụng đói vì chúng chứa tannin và chất keo sẽ thúc đẩy quá trình tiết axit dạ dày trong dạ dày, ăn khi bụng đói không chỉ gây ra vấn đề về axit dạ dày mà còn gây tổn thương niêm mạc dạ dày.

Khoai lang có đốm đen: Xuất hiện các đốm đen chứng tỏ khoai nhiễm khuẩn, gây nhiễm độc cho gan. Cho dù nướng hay luộc thì độc tố này không dễ bị tiêu diệt. Vì vậy tuyệt đối không nên ăn loại khoai lang nhiễm độc này.

Ăn khoai lang cả vỏ:Vì trong vỏ của khoai lang có nhiều chất kiềm, sẽ gây ảnh hưởng đến nhu động của hệ tiêu hoá.