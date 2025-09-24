(VTC News) -

Vỏ khoai lang có tác dụng gì?

Vỏ khoai lang mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng nhiều người thường có thói quen bỏ vỏ khoai lang khi chế biến. Báo Điện tử VOV dẫn Eating Well chỉ ra những tác dụng của vỏ khoai lang như sau:

Tốt cho tiêu hoá

Vỏ khoai lang chứa rất nhiều chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.

ỏ khoai lang cũng chứa lượng lớn prebiotics, là thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và tăng cường hệ miễn dịch.

Vỏ khoai lang chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào trong đường tiêu hóa khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Điều này giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm và các bệnh lý về đường tiêu hóa. Vì vậy, ăn khoai lang cả vỏ không chỉ giúp bạn tận dụng tối đa các chất dinh dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa của bạn.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Chất xơ trong vỏ khoai lang giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác. Vỏ khoai lang chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin (trong khoai lang tím), giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, giảm viêm nhiễm và nguy cơ mắc bệnh tim.

Nguồn kali dồi dào trong vỏ khoai lang giúp điều hòa huyết áp, giảm căng thẳng cho tim và mạch máu. Ngoài ra, vỏ khoai lang tự nhiên không chứa cholesterol và ít chất béo, phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh cho tim mạch.

Ngăn ngừa một số bệnh mãn tính

Vỏ khoai lang rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm anthocyanin (trong khoai lang tím), vitamin C và các hợp chất phenolic khác. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể, từ đó giảm viêm nhiễm và stress oxy hóa - những yếu tố góp phần gây ra nhiều bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch, tiểu đường và các bệnh thoái hóa thần kinh.

Vỏ khoai lang cung cấp một lượng lớn chất xơ, giúp điều hòa đường huyết, giảm cholesterol và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Điều này có thể giúp ngăn ngừa tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và một số loại ung thư đường tiêu hóa. Vỏ khoai lang chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như kali, mangan và vitamin A, hỗ trợ chức năng miễn dịch, sức khỏe xương và thị lực.

Vỏ khoai lang rất tốt cho sức khoẻ

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong vỏ khoai lang có khả năng chống viêm, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính liên quan đến viêm nhiễm như viêm khớp, bệnh Crohn và các bệnh tự miễn khác.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Vỏ khoai lang chứa rất nhiều chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế việc ăn quá nhiều. Vỏ khoai lang có lượng calo thấp, nhưng lại cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, giúp bạn cảm thấy no mà không nạp quá nhiều năng lượng.

Chất xơ trong vỏ khoai lang giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa tăng đột biến lượng đường trong máu và giảm cảm giác thèm ăn đồ ngọt. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong vỏ khoai lang có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Giúp làm chậm quá trình lão hóa

Vỏ khoai lang chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như anthocyanin (trong khoai lang tím), vitamin C và các hợp chất phenolic khác. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và làm chậm quá trình lão hóa.

Vỏ khoai lang chứa một lượng nhỏ collagen, một loại protein quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da, ngăn ngừa nếp nhăn và chảy xệ. Các loại vitamin A và C trong vỏ khoai lang giúp thúc đẩy tái tạo tế bào da, làm mờ các vết thâm nám và cải thiện làn da tổng thể.

Cách bổ sung vỏ khoai lang vào chế độ ăn uống

Báo Lao động dẫn nguồn trang Indianexpress cho biết, nếu bạn cảm thấy không quen hoặc không thích ăn vỏ khoai lang, dưới đây là một số cách để thêm vỏ vào bữa ăn hàng ngày:

Khoai lang nướng:Trộn khoai lang nguyên củ với dầu ô liu, ớt bột và hương thảo, sau đó nướng cho đến khi giòn. Bạn sẽ không nhận ra vỏ khoai lang, vì chúng sẽ trở nên giòn và hợp khẩu vị hơn.

Thêm vào súp:Cắt khoai lang còn vỏ thành khối nhỏ và nấu cùng súp hoặc món hầm. Vỏ khoai lang sẽ làm tăng kết cấu và dinh dưỡng cho món ăn.

Bơ hạt khoai lang: Hấp khoai lang còn vỏ và trộn với bơ hạnh nhân, quế và chà là để có một món bơ ngọt, béo ngậy.

Khoai lang chiên giòn: Cắt khoai lang thành lát mỏng, nướng với dầu ô liu và gia vị để tạo ra món khoai lang chiên giòn vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, việc gọt vỏ khoai lang gây lãng phí thực phẩm, và các nghiên cứu cho thấy có tới 20% giá trị dinh dưỡng của khoai lang bị loại bỏ cùng vỏ.

Vỏ khoai lang không chỉ ăn được mà còn là một siêu thực phẩm mùa đông, giàu magiê và vitamin C. Việc đưa vỏ khoai lang vào chế độ ăn uống sẽ giúp cải thiện sức khỏe đường ruột, tăng cường khả năng miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.