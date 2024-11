(VTC News) -

Hội nghị Diễn đàn Boston toàn cầu (BGF) với chủ đề "AIWS cho nền dân chủ mới" đang được tổ chức tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ ngày 25/11. Sự kiện quy tụ các chuyên gia, chính trị gia, những người có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực trên toàn cầu.

Mô hình Chính phủ AIWS (AI World Society - xã hội trí tuệ nhân tạo) đại diện cho một cách tiếp cận mang tính chuyển đổi đối với quản trị, tận dụng các công nghệ AI để giải quyết những thách thức mà các hệ thống chính trị truyền thống phải đối mặt. Mô hình này nhằm mục đích tạo ra các cấu trúc chính phủ hiệu quả, minh bạch và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Mô hình Chính phủ AIWS giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn thay vì bị sa thải. (Ảnh minh họa)

Bằng cách tích hợp AI vào các hoạt động của chính phủ, Chính phủ AIWS tìm cách nâng cao việc cung cấp dịch vụ, cải thiện các quy trình hoạch định chính sách và thúc đẩy sự tham gia lớn hơn của người dân.

Tại hội nghị lần này, các ứng dụng độc đáo của chính phủ AIWS được đưa ra thảo luận. Bao gồm trợ lý AI 24/7; AI hỗ trợ cung cấp phân tích và dữ liệu trong các quyết định chính sách; tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; hỗ trợ phân tích và tối ưu hóa nguồn lực - như giải quyết các chức năng hành chính để nhân viên con người có thể tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp hơn; cung cấp các nền tảng cá nhân hóa phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, Boston Areti AI (BAI), là một tác nhân trí tuệ nhân tạo tiên tiến được phát triển theo khuôn khổ AIWS của BGF. Được đặt theo tên của từ tiếng Hy Lạp "Areti", có nghĩa là "đức hạnh", BAI thể hiện các nguyên tắc đạo đức của AI, nhằm hỗ trợ các nhà lãnh đạo chính phủ trong vai trò chuyên môn lẫn cuộc sống cá nhân.

Về cơ bản, đây là chương trình hỗ trợ trực tiếp cho các nhà lãnh đạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp họ đạt được những mục tiêu hiệu quả hơn cả trong lập kế hoạch, suy nghĩ chiến lược, ra quyết định, lẫn cân bằng cuộc sống - công việc, cân nhắc thấu đáo hơn những mâu thuẫn đạo đức.

Điểm nhấn của sự kiện năm nay bao gồm Lễ trao Giải thưởng Nhà lãnh đạo thế giới vì hòa bình và an ninh BGF năm 2024, tôn vinh và có sự xuất hiện phát biểu của Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron. Sự kiện cũng có các phát biểu của các đồng Chủ tịch BGF, ông Michael Dukakis và ông Nguyễn Anh Tuấn; cùng nhiều chuyên gia khác.

"AI World Society – New Democracy" cũng là một báo cáo đặc biệt toàn diện hình dung về tiềm năng chuyển đổi của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc định hình lại các xã hội dân chủ cho kỷ nguyên số.

Dựa trên các nguyên tắc của AI World Society (AIWS) và mô hình dựa trên Hợp đồng xã hội cho Kỷ nguyên AI, cũng như các sáng kiến ​​được trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh BGF-G7 2018 và Hội nghị thượng đỉnh AIWS-G7 2019, và được trình bày chi tiết trong cuốn sách "Remaking the World – Toward an Age of Global Enlightenment", báo cáo này phác thảo một khuôn khổ để tích hợp AI một cách có đạo đức và hiệu quả trên các lĩnh vực chính, bao gồm quản trị, kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và văn hóa.

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các giá trị dân chủ, quyền con người và các tiêu chuẩn đạo đức trong quá trình phát triển và triển khai các công nghệ AI.