MMA Global tổ chức diễn đàn truyền thông thang máy kỹ thuật số

Sự kiện “Leading New Era of Advertising. Building Elevator Digital Media Forum” (tạm dịch là Dẫn đầu kỷ nguyên Quảng cáo – Diễn đàn Kênh truyền thông thang máy kỹ thuật số toà nhà) do MMA Global và đối tác chiến lược - Chicilon Media, thành viên Ban điều hành của MMA Global Việt Nam cùng đơn vị khảo sát uy tín thế giới Kantar Media tổ chức.

Sự kiện được hứa hẹn sẽ là bước ngoặt to lớn cho các chuyên gia trong ngành quảng cáo mong muốn nâng tầm chiến lược số của mình, nhất là trong lĩnh vực DOOH nói chung và truyền thông thang máy nói riêng.

Sự kiện diễn ra một ngày duy nhất vào 29/8 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn, tập hợp những tên tuổi sáng giá hàng đầu trong ngành để cùng khám phá những xu hướng mới nhất, chia sẻ nhiều kiến thức chuyên sâu và kiến tạo hợp tác bền vững từ Đông Nam Á.

Theo bà Phan Bích Tâm, Giám đốc của MMA Global Việt Nam, tầm quan trọng của quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số (DOOH) không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận lớn và đa dạng, mà còn ở khả năng tạo ra trải nghiệm độc đáo và tương tác với khách hàng.

Truyền thông thang máy nổi trội với môi trường giới hạn, giúp thông điệp dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ. Không gian gần gũi và thường xuyên tiếp xúc này mang lại hiệu quả cao, thu hút sự chú ý và tạo sự tương tác mạnh mẽ với người xem.

Bà Tâm nhấn mạnh: “Truyền thông thang máy là kênh quảng cáo tiềm năng, giúp tăng cường nhận diện thương hiệu một cách hiệu quả và sáng tạo. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi chọn tổ chức sự kiện này cùng Chicilon Media, một thành viên Ban điều hành chuyên về DOOH của MMA Việt Nam”.

Nền tảng cho cải tiến và hợp tác

Sự kiện "Leading New Era of Advertising. Building Elevator Digital Media Forum" không chỉ đơn thuần là một diễn đàn mà còn là một nền tảng năng động được thiết kế để khích lệ cải tiến và hun đúc hợp tác.

Tại sự kiện, người tham dự có cơ hội giao lưu cùng các chuyên gia đầu ngành, tham dự vào các buổi thảo luận và đào sâu vào những bước tiến mới nhất trong ngành truyền thông số DOOH. Từ những ứng dụng cơ bản nhưng hiệu quả đến những kiến tạo mới đầy ấn tượng, hội thảo hứa hẹn trả lời mọi câu hỏi liên quan đến truyền thông thang máy kỹ thuật số nói riêng và Digital Out of Home (DOOH) nói chung.

Trong nhiều năm qua, Chicilon Media khẳng định vị thế trong lĩnh vực truyền thông thang máy kỹ thuật số, mang đến những chiến dịch quảng cáo sáng tạo và hiệu quả cho hơn 700 trăm nhãn hàng.

“Kênh truyền thông của chúng tôi tạo ra mức độ tương tác cao trong không gian khép kín đặc thù của thang máy - nơi mà tất cả mọi người bắt buộc phải đi qua mỗi ngày, từ đó thu hút lượng lớn đối tượng khách hàng quảng cáo tiềm năng. Chúng tôi cam kết tiếp tục duy trì mở rộng kênh truyền thông này, tạo cơ hội cho các nhà quảng cáo Việt Nam tiếp cận những giải pháp tiếp thị tiên tiến, góp phần nâng cao tầm ảnh hưởng và giá trị thương hiệu.” - Đại diện của Chicilon Media chia sẻ.

Ngoài ra, sự kiện dự kiến quy tụ nhiều diễn giả uy tín là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Elevator media, với hơn 300 khách tham dự là chủ doanh nghiệp, C-level marketer với tầm nhìn vĩ mô. Do đó, những cái bắt tay đầy năng lượng tại sự kiện hứa hẹn sẽ trở thành cơ hội mang tính chiến lược lâu dài.

Nhiều chủ đề hấp dẫn sẽ được chia sẻ tại sự kiện như:

Xu hướng truyền thông thang máy kỹ thuật số trên thế giới.

Tìm hiểu về hành vi người tiêu dùng trong kênh truyền thông thang máy.

Những ưu điểm vượt trội của kênh truyền thông thang máy kỹ thuật số.

Những câu chuyện thành công của các chiến dịch quảng bá sử dụng kênh truyền thông thang máy kỹ thuật số.

Hé mở tương lai Digital Marketing

Trong bối cảnh thời đại kỹ thuật số vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp cần định vị và vượt qua, sự kiện "Leading New Era of Advertising. Building Elevator Digital Media Forum" hy vọng giúp bạn bắt kịp thông tin để liên tục đổi mới và luôn duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực tưởng cũ mà mới này.

Những chia sẻ tại đây hứa hẹn sẽ “đo ni đóng giày” để trang bị cho marketer nhiều cập nhật và ví dụ thực tiễn cần thiết để phát huy tối đa tiềm năng của Elevator Media. Dù bạn là lính mới hay lão làng trong ngành này, sự kiện đều mang đến nhiều giá trị mà bạn có thể áp dụng ngay vào những chiến lược marketing của mình.

Đăng ký tham dự

Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để học hỏi từ những người giỏi nhất và gặp gỡ với các doanh nghiệp tiềm năng. Đăng ký tham gia ngay "Building Elevator Digital Media" và tiến bước đầu tiên đến cách tiếp cận truyền thông số đầy mới mẻ. Sự kiện bao gồm phần hội thảo diễn ra từ 13h đến 18h và phần tiệc cocktail bắt đầu ngay sau hội thảo. Thông tin chi tiết và đặt chỗ tại đây.

