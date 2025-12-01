Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, rét nhất dưới 11°C

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện ở phía Bắc có bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Sáng 3/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C, vùng núi Bắc Bộ 13-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển rét cả ngày từ đêm 3/12, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18°C.

Trên biển, từ gần sáng và sáng 3/12, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Từ chiều 3/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Huế và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió đông nên từ đêm 2-5/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to diện rộng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho hay, trong cuối cùng của năm 2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại tập trung tại vùng núi phía Bắc nước ta. Nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng trong tháng này, tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng, tập trung vào nửa đầu tháng 12.