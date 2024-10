Miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa dông sau chuỗi ngày nắng hanh

(VTC News) -

Chiều 15/10, lãnh đạo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, không khí lạnh kết hợp hội tụ gió gây mưa ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ cũng như khu vực Hà Nội.

Đợt không khí lạnh này, nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ. Mưa có thể kéo dài đến 16/10, sau đó giảm.

Khoảng 19-20/10, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường yếu.

Miền Bắc nhiều nơi mưa dông sau chuỗi ngày nắng hanh. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, không khí lạnh có thể hoạt động mạnh trong tháng 12/2024 đến tháng 1/2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Cần đề phòng những đợt rét đậm, rét hại kéo dài đặc biệt tại vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết, vùng mây đối lưu từ Hưng Yên đang phát triển mở rộng về Hà Nội.

Từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và có thể có dông cho khu vực Thường Tín, Thanh Oai, Chương Mỹ, tiếp tục phát triển mở rộng sang các quận khác thuộc trung tâm TP Hà Nội như Long Biên, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông...

Cũng theo cơ quan khí tượng, chiều tối và đêm 15/10, Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100mm/6h); vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.