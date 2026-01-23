Mercedes-Benz hé lộ S-Class 2027 với cuộc đại tu lớn chưa từng có

(VTC News) -

Mercedes-Benz đã tiết lộ những thông tin đầu tiên về mẫu sedan S-Class 2027, một trong những sản phẩm mang tính biểu tượng của thương hiệu ngôi sao ba cánh.

Lãnh đạo hãng cho biết đây không chỉ là một bản nâng cấp nhẹ giữa vòng đời mà là một trong những cuộc đại tu lớn nhất lịch sử phát triển của dòng S-Class.

Mercedes-Benz S-Class 2027 sẽ có những nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay. (Ảnh: Carscoop)

Trong video giới thiệu trước thềm sự kiện ra mắt toàn cầu vào ngày 29/1, CEO Mercedes-Benz Ola Kallenius nhấn mạnh rằng S-Class 2027 sẽ tiên tiến hơn bất kỳ mẫu xe nào trước đây. Tuyên bố thu hút sự chú ý của giới chuyên môn, bởi S-Class từ lâu đã được coi là chuẩn mực công nghệ trong ngành công nghiệp ô tô hạng sang.

Ông Kallenius cho biết thêm, mẫu xe mới sở hữu khoảng 2.700 linh kiện hoàn toàn mới, chiếm hơn một nửa tổng số linh kiện của xe. Điều này cho thấy S-Class 2027 không chỉ là bản nâng cấp thông thường mà còn thay đổi sâu sắc về cấu trúc, công nghệ và triết lý phát triển.

Ngoại hình của Mercedes-Benz S-Class 2027 được tinh chỉnh bề thế và sang trọng hơn. (Ảnh: Carscoops)

Về thiết kế, S-Class 2027 vẫn giữ dáng sedan sang trọng quen thuộc nhưng mang hình ảnh mạnh mẽ và uy nghi hơn. Phần lưới tản nhiệt được mở rộng thêm 20%, tạo cảm giác bề thế cho một chiếc sedan hạng sang cỡ lớn.

Biểu tượng ngôi sao Mercedes trên nắp ca-pô đã trở lại và được tích hợp đèn LED, giúp nhận diện rõ ràng vào ban đêm.

Bên trong khoang cabin, sự thay đổi lớn nhất là hệ điều hành MB.OS, hoàn toàn do Mercedes tự phát triển, lần đầu tiên được trang bị trên S-Class. Hệ thống này tích hợp 27 cảm biến, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói nâng cao và khả năng cá nhân hóa sâu, mang lại trải nghiệm tương tác thông minh hơn cho người dùng.

Theo CEO Mercedes, MB.OS được phát triển với triết lý "công nghệ vì con người".

Mercedes S-Class 2027 sở hữu khoảng 2.700 linh kiện hoàn toàn mới. (Ảnh: Carscoops)

Sự thoải mái, yếu tố làm nên danh tiếng của S-Class, tiếp tục được ưu tiên, đặc biệt ở hàng ghế sau. Ghế ngồi được thiết kế lại với công thái học tối ưu và các tùy chọn cá nhân hóa mở rộng.

Hệ thống treo khí nén cũng được nâng cấp, giúp xe thích ứng thông minh hơn với mặt đường xấu, phù hợp với điều kiện giao thông tại Mỹ và Nam Âu.

Đặc biệt, Mercedes trang bị tính năng ghi nhận dữ liệu về những đoạn đường gập ghềnh, cho phép hệ thống treo tự động điều chỉnh khi quay lại khu vực đó.

Về triết lý phát triển, ông Kallenius khẳng định Mercedes-Benz không đánh đổi trải nghiệm trực giác của người lái để chạy theo công nghệ màn hình.

Dù sở hữu các màn hình lớn, độ phân giải cao, S-Class vẫn duy trì các nút bấm vật lý quan trọng, đặc biệt trên vô lăng, nhằm đảm bảo thao tác nhanh và chính xác.

Video giới thiệu Mercedes-Benz S-Class 2027. (Nguồn: Mercedes)

Về hệ truyền động, Mercedes-Benz tiếp tục thể hiện lập trường thận trọng. Mặc dù đẩy mạnh phát triển xe điện, hãng vẫn giữ động cơ đốt trong, trong đó động cơ V12 sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai gần. Một động cơ V8 hoàn toàn mới đã được phát triển để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khắt khe nhất châu Âu, được cho là "sạch nhất" từng được sản xuất.

Mercedes sẽ để khách hàng tự quyết định lựa chọn giữa động cơ đốt trong và xe điện, khẳng định vai trò của S-Class trong việc định nghĩa chuẩn mực cho phân khúc sedan hạng sang toàn cầu.