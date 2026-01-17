Nhiều nghề đặc thù được ưu đãi 6% khi mua xe Mercedes-Benz

Một số điều chỉnh đáng chú ý gồm việc mở rộng đối tượng khách hàng chiến lược, trong đó bổ sung nhóm dược sĩ, nhân sự đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn, cũng như các hiệp hội và phòng thương mại. Đồng thời, phạm vi áp dụng với khách hàng thân thiết được mở rộng sang thân nhân bậc một.

Ví dụ, với dòng S-Class cùng mức giá bán trên 5 tỷ đồng, mức ưu đãi 4% cho nhóm ngành đặc thù có thể tương đương với giá trị từ 200 triệu đồng.

Mức ưu đãi cao nhất cho nhóm khách ngành nghề đặc thù là 6% thuộc về dòng C-Class, E-Class và GLC sản xuất năm 2025. Các xe sản xuất năm 2026 có mức giảm 3%.

MBV đã duy trì các chương trình bán hàng đặc biệt dành cho nhóm khách hàng chiến lược và khách hàng thân thiết trong thời gian qua. Bước sang năm 2026, các chính sách được điều chỉnh và mở rộng nhằm phù hợp hơn với bối cảnh thị trường cũng như nhu cầu của các nhóm khách hàng mục tiêu.

Trong khuôn khổ này, MBV tiếp tục triển khai Chương trình Khách hàng Chiến lược 2026 (Key Account Program – KAP 2026), kế thừa mô hình đã áp dụng trước đây. Chương trình hướng đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là nhân viên chính thức tại các doanh nghiệp đầu ngành, đối tác của Mercedes-Benz, cùng các hiệp hội và phòng thương mại lớn.

Theo công bố, chương trình cung cấp các mức ưu đãi trên giá bán, được xây dựng theo khung tiêu chuẩn tương ứng với từng nhóm khách hàng:

Mức ưu đãi trên giá bán áp dụng cho các nhóm khách hàng. (Nguồn: MBV)

Song song với nhóm khách hàng chiến lược, Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình Khách hàng Thân thiết 2026 (Loyalty Program). Chương trình áp dụng cho những khách hàng đã mua xe Mercedes-Benz trong vòng 5 năm gần nhất, với mức ưu đãi 2% cho lần mua xe tiếp theo, áp dụng trên toàn bộ danh mục sản phẩm đang được phân phối tại Việt Nam.

Chính sách này đã được duy trì trong nhiều năm. Sang năm 2026, phạm vi áp dụng được mở rộng, không chỉ giới hạn ở chính khách hàng đã mua xe trước đó mà còn bao gồm thân nhân bậc một hoặc các pháp nhân có mối liên hệ trực tiếp với khách hàng.

Trong trường hợp là cá nhân, ưu đãi có thể được áp dụng cho doanh nghiệp do khách hàng sở hữu, là cổ đông lớn (từ 30% cổ phần trở lên), hoặc người đại diện pháp luật; cho người thân bậc một như vợ hoặc chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột; hoặc cho doanh nghiệp do người thân bậc một sở hữu, là cổ đông lớn hoặc là đại diện theo pháp luật.

Trong trường hợp là doanh nghiệp, chương trình cho phép mở rộng sang cá nhân giữ vai trò chủ sở hữu, cổ đông lớn hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đó; cũng như các công ty liên kết có cùng chủ sở hữu, cổ đông lớn hoặc người đại diện theo pháp luật với khách hàng thân thiết, hoặc văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty con hoặc công ty thành viên.

Theo MBV, việc mở rộng đối tượng hưởng ưu đãi xuất phát từ thực tế thị trường Việt Nam, nơi quyết định mua xe thường gắn với yếu tố gia đình hoặc doanh nghiệp, và mối quan hệ với thương hiệu có thể được duy trì thông qua các kết nối gần gũi.