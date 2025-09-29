Mẹo xào khoai tây không bị nát

(VTC News) -

Khoai tây được yêu thích bởi hương vị bùi bùi, dẻo thơm và khả năng chế biến món ăn đa dạng. Trong số đó, khoai tây xào là một lựa chọn phổ biến, thường xuất hiện trong bữa cơm hàng ngày nhờ sự đơn giản, dễ làm và hấp dẫn.

Tuy nhiên, khi làm món ăn này, nhiều người thường gặp phải tình trạng khoai tây bị nát vụn, dính chảo, hoặc ra nước nhiều khiến món ăn trở nên kém thẩm mỹ và giảm hương vị, khiến món ăn trở nên kém hấp dẫn. Đâu là những bí quyết xào khoai tây không bị nát, giữ được miếng khoai giòn thơm, vàng ươm và đẹp mắt như ý muốn?

Việc xào khoai tây không bị nát không hề khó nếu bạn nắm vững những bí quyết từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế cho đến kỹ thuật xào.

Bí quyết xào khoai tây không bị nát

Yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của món khoai tây xào chính là khâu sơ chế. Chuẩn bị đúng cách sẽ giúp khoai tây giữ được độ chắc, giòn và không bị nát trong quá trình xào.

Chọn loại khoai tây phù hợp

Nên chọn khoai tây ruột vàng, có vỏ nhẵn, không có mắt mầm xanh, không bị thối rữa. Các loại khoai tây ruột vàng thường có hàm lượng tinh bột thấp hơn và kết cấu chắc hơn, ít bị nát khi xào.

Tránh chọn khoai tây vỏ xanh hay khoai tây mọc mầm vì chứa nhiều chất độc solanin. Khoai tây ruột trắng có thể chứa nhiều tinh bột hơn, dễ bị nát.

Cắt khoai tây đúng cách và đều tay

Gọt vỏ khoai tây, rửa sạch. Cắt khoai tây thành các miếng có kích thước đồng đều (dạng con chì, lát mỏng hoặc hạt lựu tùy món). Việc cắt đều giúp khoai chín đồng thời, tránh miếng chín quá, miếng chưa chín tới.

Tránh cắt quá mỏng vì sẽ dễ bị nát khi xào.

Ngâm khoai tây trong nước muối hoặc nước lạnh có giấm

Khoai tây chứa nhiều tinh bột; khi cắt ra, tinh bột sẽ giải phóng và làm khoai dễ bị dính, nát khi xào. Việc ngâm khoai tây trong nước giúp loại bỏ bớt tinh bột dư thừa, đồng thời ngăn khoai bị thâm đen do oxy hóa. Thêm muối hoặc giấm giúp khoai giòn hơn.

Thực hiện: Sau khi cắt, ngâm khoai tây vào bát nước lạnh có pha một chút muối hoặc 1-2 muỗng cà phê giấm trong khoảng 15-30 phút.

Luộc sơ khoai tây trước khi xào (không bắt buộc nhưng rất hiệu quả)

Việc luộc sơ giúp khoai tây chín tới một phần, rút ngắn thời gian xào và giúp khoai chắc hơn, ít bị nát khi đảo.

Sau khi ngâm và rửa sạch, cho khoai tây vào nồi nước sôi có pha chút muối. Luộc khoảng 2-3 phút (tùy độ dày của miếng khoai) cho khoai vừa chín tới, không quá mềm. Vớt ra ngay, xả qua nước lạnh và để thật ráo nước. Nếu không luộc sơ, bạn cần đảm bảo khoai tây thật ráo nước trước khi xào.

Kỹ thuật xào khoai tây ngon, không bị nát

Sau khi sơ chế kỹ lưỡng, kỹ thuật xào sẽ là yếu tố then chốt để có món khoai tây xào không bị nát và đạt hương vị hoàn hảo.

Đảm bảo chảo nóng và dầu đủ lượng: Đặt chảo lên bếp, đun nóng chảo thật kỹ trước khi cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho khoai tây vào xào. Chảo nóng giúp khoai tây không bị dính. Dầu đủ lượng giúp khoai được bao phủ đều, chín vàng và giòn hơn.

Rán khoai tây riêng trước khi xào với các nguyên liệu khác(nếu có): Nếu bạn xào khoai tây với thịt, rau củ khác, hãy rán khoai tây riêng trước cho đến khi vàng đều và giòn nhẹ. Sau đó vớt ra, để ráo dầu. Tiếp tục xào các nguyên liệu khác rồi mới cho khoai tây vào đảo nhanh ở bước cuối. Rán riêng giúp khoai tây không bị nát do đảo trộn quá nhiều với các nguyên liệu khác, đồng thời giữ được độ giòn tối đa.

Đảo nhanh tay, dứt khoát và không quá nhiều lần: Khi xào, dùng xẻng hoặc đũa đảo khoai tây nhanh và nhẹ nhàng. Tránh đảo quá mạnh tay hoặc quá nhiều lần sẽ làm khoai bị nát. Chỉ đảo đủ để khoai chín vàng đều các mặt.

Nêm gia vị đúng thời điểm: Hãy nêm nếm gia vị (muối, hạt nêm, tiêu...) khi khoai tây gần chín tới hoặc đã chín. Tránh nêm muối quá sớm khi khoai còn xanh sẽ khiến khoai tây dễ ra nước, làm món ăn bị nhũn và khó giòn.

Để món khoai tây xào luôn ngon và hấp dẫn, bạn cũng cần lưu ý:

- Dùng ngay khi còn nóng: Khoai tây xào ngon nhất khi ăn nóng, để lâu sẽ dễ bị ỉu và mất độ giòn.

- Tránh hâm nóng lại quá nhiều lần: Hâm nóng lại nhiều lần có thể làm khoai tây bị nát và mất hương vị.

- Không rửa khoai tây sau khi đã luộc sơ: Tránh rửa lại khoai tây bằng nước sau khi luộc sơ vì sẽ làm khoai bị nhũn, mất đi độ chắc. Bạn chỉ cần để ráo nước.