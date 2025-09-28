(VTC News) -

Nho là loại trái cây được yêu thích trên toàn thế giới nhờ hương vị ngọt ngào, mọng nước và giá trị dinh dưỡng cao. Nho không chỉ là món tráng miệng giải khát mà còn là nguồn cung cấp vitamin C, K, chất chống oxy hóa resveratrol và nhiều khoáng chất quan trọng khác. Chúng ta thường thưởng thức nho tươi, làm nước ép, hoặc dùng để chế biến rượu vang.

Việc bóc vỏ nho bằng tay thường khá mất thời gian, làm dính tay và đôi khi làm nát quả nho, khiến chúng mất đi vẻ đẹp vốn có. Vậy, liệu có cách bóc vỏ nho nhanh và hiệu quả hơn?

Áp dụng mẹo bóc vỏ nho bằng tăm, bạn không chỉ có thể bóc vỏ nho nhanh chóng, dễ dàng mà còn giữ được quả nho nguyên vẹn, đẹp mắt.

Mẹo bóc vỏ nho bằng chiếc tăm

Để thực hiện mẹo bóc vỏ nho bằng tăm, bạn không cần bất kỳ dụng cụ phức tạp nào. Chỉ cần một chiếc tăm là đủ. Nên chọn loại tăm tre hoặc tăm gỗ có đầu nhọn vừa phải, không quá sắc để tránh làm nát thịt nho. Tăm tre thường chắc chắn hơn tăm nhựa.

Hãy đảm bảo chiếc tăm bạn sử dụng đã được vệ sinh sạch sẽ, tiệt trùng nếu cần, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Rửa sạch nho dưới vòi nước chảy để loại bỏ bụi bẩn và các hóa chất còn sót lại trên vỏ. Bạn có thể ngâm nho trong nước muối loãng khoảng 5-10 phút rồi rửa lại lần nữa. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi bóc vỏ.

Ngắt từng quả nho ra khỏi cành. Chuẩn bị một bát đựng nho đã bóc vỏ và một bát đựng vỏ.

Dùng tăm xuyên qua vỏ nho. Cầm quả nho bằng một tay, dùng tay còn lại cầm chiếc tăm nhẹ nhàng xuyên đầu nhọn của chiếc tăm qua vỏ nho, ngay cạnh phần cuống hoặc phần đầu quả nho (nơi vỏ thường mỏng hơn một chút). Đảm bảo tăm chỉ xuyên qua lớp vỏ và không đi sâu vào thịt quả. Thao tác nhẹ nhàng và dứt khoát để vỏ không bị rách quá nhiều.

Sau khi tăm đã xuyên qua vỏ, giữ chặt quả nho và dùng tăm nhẹ nhàng kéo một đường tròn nhỏ hoặc xoay tăm quanh phần vỏ bị xuyên. Lớp vỏ sẽ bắt đầu tách ra khỏi thịt quả một cách dễ dàng. Bạn sẽ thấy một lỗ nhỏ trên vỏ và phần thịt nho bắt đầu lộ ra.

Tiếp tục dùng tăm hoặc dùng tay nhẹ nhàng lột bỏ hoàn toàn lớp vỏ nho. Do phần vỏ đã bị tách khỏi thịt quả bởi thao tác dùng tăm, nên việc lột vỏ sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn sẽ có một quả nho đã bóc vỏ nguyên vẹn, đẹp mắt mà không bị nát hay dính tay.

Lợi ích và những lưu ý khi bóc vỏ nho bằng tăm

Mẹo bóc vỏ nho đơn giản bằng chiếc tăm là kỹ thuật hữu ích trong nhiều trường hợp cụ thể:

- Khi chuẩn bị nho cho trẻ nhỏ hoặc người già: Vỏ nho có thể khó nhai và tiêu hóa đối với trẻ nhỏ hoặc người già. Việc bóc vỏ giúp họ thưởng thức nho dễ dàng và an toàn hơn.

- Khi làm các món ăn cần nho đã bóc vỏ: Ví dụ như salad trái cây, chè, hoặc các món tráng miệng khác yêu cầu nho không vỏ để tăng tính thẩm mỹ và cảm giác khi ăn.

- Khi muốn bóc vỏ nho nhanh và đẹp: Giúp bạn chuẩn bị một đĩa nho bóc vỏ hoàn hảo trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, khi bóc vỏ nho đơn giản bằng chiếc tăm, hãy nhớ luôn sử dụng tăm sạch để tránh vi khuẩn; thao tác nhẹ nhàng, dù tăm giúp tách vỏ dễ dàng, vẫn cần thao tác nhẹ nhàng để không làm nát thịt nho.

Không phải tất cả các loại nho đều cần bóc vỏ, một số loại nho có vỏ mỏng (như nho xanh không hạt, nho sữa) có thể ăn cả vỏ mà không cần bóc.