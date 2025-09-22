(VTC News) -

Chiếc áo sơ mi trắng luôn là trang phục “kinh điển” trong tủ đồ của nhiều người. Dù đi học, đi làm hay tham dự các buổi họp trang trọng, áo trắng luôn mang lại cảm giác thanh lịch, tinh tế và dễ phối đồ. Tuy nhiên, một trong những vấn đề phiền toái nhất chính là phần cổ áo dễ bị ố vàng sau một thời gian sử dụng.

Nguyên nhân gây vết ố vàng trên cổ áo trắng thường là mồ hôi, bụi bẩn, dầu nhờn trên da hay thậm chí là do quá trình giặt giũ chưa đúng cách. Những vết ố vàng này không chỉ khiến chiếc áo kém thẩm mỹ mà còn khó tẩy sạch bằng cách giặt thông thường.

6 mẹo tẩy vết ố vàng trên cổ áo trắng

Đừng lo lắng, có nhiều mẹo đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn “giải cứu” chiếc áo trắng, trả lại vẻ sạch sẽ tinh khôi mà không cần tốn quá nhiều công sức.

Có nhiều mẹo tẩy vết ố vàng trên cổ áo trắng. (Ảnh: Natulim)

Sử dụng baking soda và nước ấm

Baking soda vốn nổi tiếng là “thần dược” trong việc làm sạch và khử mùi. Với áo trắng bị ố vàng ở cổ, bạn có thể áp dụng theo cách sau: Hòa 4 muỗng baking soda với khoảng 100 ml nước ấm để tạo thành hỗn hợp sệt. Thoa đều hỗn hợp lên phần cổ áo bị ố vàng, dùng bàn chải mềm chà nhẹ để dung dịch thấm sâu vào sợi vải.

Để yên trong khoảng 15 – 20 phút, sau đó giặt lại bằng xà phòng như bình thường. Cách này vừa an toàn, không gây hại cho sợi vải, vừa giúp đánh bay vết bẩn một cách tự nhiên.

Nước cốt chanh và muối

Chanh chứa axit tự nhiên có khả năng tẩy trắng và khử mùi hiệu quả. Khi kết hợp cùng muối, hỗn hợp này phát huy công dụng mạnh mẽ trong việc loại bỏ vết ố vàng cứng đầu.

Cắt 1 – 2 quả chanh vắt lấy nước, hòa cùng 2 muỗng muối. Dùng dung dịch này bôi trực tiếp lên cổ áo. Ngâm áo trong khoảng 30 phút, sau đó giặt lại với bột giặt.

Không chỉ tẩy sạch, nước chanh còn giúp áo trắng sáng hơn và có mùi thơm dễ chịu. Tuy nhiên, bạn cần tránh lạm dụng nhiều lần liên tiếp, bởi axit trong chanh có thể làm sợi vải mỏng dần theo thời gian.

Nước cốt chanh giúp tẩy vết ố vàng trên áo trắng. (Ảnh: Wikihow)

Giấm trắng

Giấm trắng không chỉ là gia vị quen thuộc trong nhà bếp mà còn là chất tẩy rửa tự nhiên cực kỳ hiệu quả.

Pha nửa cốc giấm trắng vào một chậu nước ấm. Ngâm áo khoảng 30 phút rồi giặt lại bình thường. Với vết ố vàng cứng đầu, bạn có thể thoa trực tiếp giấm trắng lên vùng bẩn, để 10 phút rồi chà nhẹ trước khi giặt.

Giấm không chỉ tẩy sạch mà còn giúp làm mềm vải, loại bỏ mùi mồ hôi khó chịu, trả lại sự dễ chịu khi mặc.

Kem đánh răng và bàn chải mềm

Ít ai ngờ rằng kem đánh răng ngoài công dụng làm trắng răng còn có thể giúp tẩy vết ố trên cổ áo.

Lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ thoa trực tiếp lên cổ áo. Dùng bàn chải mềm chà nhẹ nhàng để kem thấm đều. Sau khoảng 15 phút, giặt áo lại với nước sạch. Mẹo này phù hợp khi bạn cần xử lý nhanh và vết ố chưa quá nặng.

Dùng oxy già (hydrogen peroxide)

Oxy già là dung dịch thường có sẵn trong tủ thuốc gia đình. Đây cũng là chất tẩy mạnh nhưng an toàn nếu sử dụng đúng cách.

Hòa oxy già với nước theo tỷ lệ 1:1. Dùng khăn sạch thấm dung dịch rồi chà nhẹ lên cổ áo bị ố vàng. Ngâm khoảng 10 – 15 phút, sau đó giặt lại bằng bột giặt.

Phương pháp này rất hiệu quả với vết bẩn lâu ngày, nhưng bạn không nên lạm dụng quá thường xuyên để tránh ảnh hưởng đến độ bền của vải.

Nước rửa chén – giải pháp bất ngờ

Nước rửa chén có khả năng đánh bay dầu mỡ, nên cũng xử lý tốt vết ố do mồ hôi và bã nhờn gây ra.

Nhỏ vài giọt nước rửa chén lên phần cổ áo. Dùng tay hoặc bàn chải mềm chà nhẹ. Để yên 10 phút rồi giặt lại bằng nước sạch. Đây là cách nhanh gọn, tiết kiệm và dễ thực hiện mỗi khi cần làm sạch áo trắng.

Lưu ý khi tẩy vết ố vàng trên áo trắng

Để việc làm sạch đạt hiệu quả mà vẫn bảo vệ áo, bạn nên chú ý một số điểm sau:

- Không nên dùng chất tẩy mạnh như Javel quá thường xuyên vì dễ làm vải bạc màu và nhanh hỏng.

- Khi chà cổ áo, nên dùng bàn chải mềm hoặc miếng bọt biển để tránh làm xơ vải.

- Nên giặt áo ngay sau khi mặc, tránh để mồ hôi và bụi bẩn bám lâu gây ố vàng khó tẩy.

- Sau khi tẩy, hãy phơi áo dưới ánh nắng nhẹ hoặc nơi thoáng gió, tránh phơi trực tiếp dưới nắng gắt vì dễ làm áo bị ố lại.

Cách phòng ngừa áo trắng bị ố vàng

Phòng ngừa bao giờ cũng tốt hơn chữa trị. Để áo trắng luôn giữ được vẻ sạch sẽ, bạn có thể áp dụng những thói quen nhỏ sau:

- Khi mặc áo sơ mi trắng, nên dùng thêm lót áo trong để giảm tiếp xúc trực tiếp mồ hôi với cổ áo.

- Giặt áo ngay sau khi mặc, không để dồn nhiều ngày mới giặt.

- Dùng bột giặt chuyên dụng cho quần áo trắng để giữ độ sáng lâu dài.

- Thỉnh thoảng ngâm áo với một ít baking soda hoặc giấm trắng để loại bỏ vết bẩn tiềm ẩn.

Vết ố vàng trên cổ áo trắng tưởng chừng khó xử lý nhưng thực tế có thể loại bỏ dễ dàng bằng những nguyên liệu đơn giản như baking soda, chanh, giấm, kem đánh răng hay thậm chí là nước rửa chén. Điều quan trọng là bạn cần xử lý sớm, kiên nhẫn và giặt giũ đúng cách để áo luôn giữ được vẻ trắng sáng.