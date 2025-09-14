(VTC News) -

Trong xu hướng ăn uống lành mạnh hiện nay, nhiều người tìm đến chế độ ăn ít dầu mỡ để bảo vệ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và phòng ngừa các bệnh mãn tính. Một trong những khó khăn thường gặp là làm sao chế biến rau xanh ngon mà không cần dùng đến dầu mỡ — đặc biệt là các món xào. Thông thường, khi xào rau mà không có dầu, rau dễ bị thâm, khô, không bóng và mất vị ngon. Vậy làm thế nào để xào rau không dầu mỡ mà vẫn giữ được màu xanh tươi, độ giòn và hương vị tự nhiên?

Mẹo xào rau không dầu mỡ

Tưởng chừng là món ăn chế biến đơn giản, nhưng để có được đĩa rau xào không dầu mỡ vẫn xanh, ngon, bạn cần lưu lại ngay những mẹo nhỏ dưới đây.

Chọn loại rau phù hợp để xào không dầu

Không phải loại rau nào cũng phù hợp để xào không dầu. Một số loại rau có hàm lượng nước cao, hoặc kết cấu mềm dễ chín sẽ thích hợp hơn khi chế biến theo phương pháp này:

- Rau cải xanh, cải ngọt, cải thìa

- Rau muống

- Mồng tơi, rau đay

- Bắp cải

- Đậu cô ve, đậu Hà Lan

- Cần tây, cải cúc

- Cải bó xôi (rau bina).

Những loại rau này có độ ẩm cao, nhiều chất xơ, ít nhựa và dễ chín nên khi xào không dầu vẫn giữ được độ mềm, ngọt và màu sắc tự nhiên.

Mẹo xào rau không dầu mỡ vẫn xanh, ngon. (Ảnh: Pinterest)

Sơ chế đúng cách để giữ màu và độ giòn

Khâu sơ chế tuy đơn giản nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng món ăn. Rau nên được rửa sạch, để ráo nước, có thể ngâm nước muối loãng khoảng 5 phút để loại bỏ dư lượng hóa chất nếu có.

Mẹo nhỏ: Ngắt tay thay vì dùng dao với các loại rau như rau muống, cải thìa, cải ngồng... để giữ cho rau không bị dập, tránh làm rau ra nước khi nấu. Để ráo hoàn toàn trước khi xào để rau không bị “luộc” trong chính phần nước thừa của mình.

Chần sơ rau bằng nước sôi trước khi xào

Đây là bước cực kỳ quan trọng để xào rau không dầu mỡ vẫn giữ màu xanh mướt, giòn ngon.

Cách làm: Đun sôi một nồi nước lớn, cho vào một nhúm muối (giúp giữ màu xanh); chần rau trong vòng 20–30 giây (tùy loại rau), thấy rau vừa tái là vớt ra ngay. Cho rau vào thau nước đá lạnh (hoặc nước nguội có đá) để “sốc nhiệt”. Việc này giúp rau giữ màu xanh và giòn hơn rất nhiều.

Vớt rau ra để ráo trước khi chuyển sang công đoạn xào.

Xào không dầu bằng chảo chống dính và lửa lớn

Chảo chống dính là công cụ đắc lực giúp bạn xào rau mà không cần dầu mỡ. Chọn loại chảo có đáy dày, giữ nhiệt tốt để rau không bị dính hoặc cháy.

Cách thực hiện: Làm nóng chảo trước khi cho rau vào; đây là nguyên tắc cơ bản giúp rau không bị ra nước. Có thể thêm 1–2 thìa canh nước lọc hoặc nước luộc rau để tạo hơi nước giúp rau chín đều mà không cần dầu.

Xào nhanh tay trên lửa lớn trong khoảng 1–2 phút, đảo liên tục cho rau chín đều. Nêm nếm nhẹ nhàng với muối, hạt nêm chay, nước tương hoặc bột nêm rau củ. Khi rau vừa chín tới thì tắt bếp ngay, không xào quá lâu vì sẽ làm rau mất màu và bị nhũn.

Tăng hương vị bằng gia vị tự nhiên

Xào rau không dầu không có nghĩa là món ăn sẽ nhạt nhẽo. Bạn hoàn toàn có thể tăng hương vị cho món ăn bằng các loại gia vị tự nhiên mà không cần dùng đến dầu mỡ.

Gợi ý gia vị làm tăng hương vị: Tỏi đập dập (xào khô trước rồi cho rau vào), gừng thái chỉ, tiêu xay, vừng rang (rắc lên sau khi xào), nước tương ít muối, dầu hào chay (một lượng nhỏ nếu vẫn muốn có vị đậm).

Các mẹo bổ sung giúp rau xào không dầu vẫn ngon

- Không đậy nắp khi xào: Giúp hơi nước thoát ra nhanh, rau không bị úng.

- Không để rau quá lâu trên chảo: Rau chỉ cần tiếp xúc nhiệt từ 1–2 phút là đủ chín tới, giữ độ giòn và ngọt tự nhiên.

- Không nêm quá nhiều muối hoặc nước tương từ đầu: Vì sẽ khiến rau ra nước, bị mềm và mất độ ngon.

- Dùng nước hầm rau củ hoặc nước luộc rau trần để xào giúp món ăn thêm ngọt mà không cần dầu hay bột nêm.

Gợi ý một số món rau xào không dầu hấp dẫn

Rau muống xào tỏi không dầu: Chần sơ rau muống, cho tỏi đập dập vào chảo khô, xào đến khi thơm rồi cho rau vào đảo đều. Nêm ít muối, chút nước tương, tiêu. Xào lửa lớn, đảo nhanh tay, bày ra đĩa khi rau còn giòn.

Cải thìa xào nấm hương không dầu: Chần cải thìa và nấm hương (ngâm mềm nếu dùng loại khô). Xào nấm trước với ít gừng, sau đó cho rau vào. Thêm 1 thìa nước hầm rau củ, nêm nếm vừa ăn.

Bắp cải xào khô với mè rang: Bắp cải thái lát mỏng, xào khô với ít nước, nêm chút muối và nước tương, khi chín thì rắc mè trắng rang, tăng độ béo nhẹ mà không dùng dầu.