(VTC News) -

Xào miến là công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người đau đầu vì miến dễ bị vón cục, dính bết hoặc thậm chí bị nát, vừa giảm hương vị vừa kém hấp dẫn về hình thức.

Bí quyết xào miến không vón cục, không dính hay nát

Làm thế nào để món miến xào giữ được độ dai ngon, tơi sợi mà không bị dính chảo? Chọn loại miến phù hợp là bước quan trọng đầu tiên. Miến trên thị trường hiện nay rất đa dạng như miến dong, miến khoai, miến gạo… Để xào ngon, nhiều người ưu tiên miến dong vì có độ dai, ít bị nát.

Nên chọn loại miến sợi nhỏ, khô, có màu trong tự nhiên, không quá trắng (dễ là hàng tẩy) cũng không ngả vàng đậm bất thường. Miến ngon khi xào sẽ giữ được độ dai giòn, không dính thành khối.

Bạn cần biết một số mẹo xào miến không vón cục, dính hoặc nát để món ăn ngon và không mất đi hương vị hấp dẫn. (Ảnh: Reddit)

Ngâm miến đúng cách cũng là bí quyết quan trọng để xào miến không dính chảo, vón cục. Nhiều người thường ngâm quá lâu trong nước nóng khiến miến mềm nhũn, khi xào dễ nát. Bạn chỉ nên ngâm miến trong nước lạnh khoảng 10 phút cho sợi miến nở từ từ, sau đó nhúng vào nước sôi 1 phút để sợi miến vừa chín tới rồi vớt ra cho ngay vào nước lạnh. Cách này giúp miến săn lại, giữ được độ dai và khi xào không bị dính.

Trộn miến với chút dầu hoặc gia vị trước khi xào cũng là mẹo nhỏ để xào miến không bị dính, nát. Sau khi để ráo, bạn có thể trộn miến với chút dầu ăn hoặc dầu mè để các sợi không bết dính vào nhau. Ngoài ra, một số người còn trộn cùng xì dầu hoặc nước mắm pha loãng để sợi miến thấm vị từ trước, khi xào nhanh và đều hơn. Bước nhỏ này giúp miến rời hạt, bóng đẹp.

Bạn nên xào riêng rau củ, thịt, tôm, trứng… cho chín tới rồi mới trộn cùng miến, cách này tránh được tình trạng xào quá lâu làm miến mềm nhũn. Đặc biệt, rau củ chỉ nên xào sơ để giữ độ giòn, khi trộn với miến mới có sự hài hòa cả về hương vị lẫn màu sắc.

Một mẹo xào miến không dính chảo hay vón cục đơn giản nhưng rất hiệu quả là sử dụng chảo chống dính hoặc chảo sâu long để xào. Miến xào ngon cần chảo rộng để có không gian đảo miến, tránh bị dồn cục. Lửa phải to và thao tác nhanh tay, giúp miến săn lại, không tiết nước nhiều. Nếu dùng chảo nhỏ, miến dễ dính chùm, khó tơi.

Khi xào miến, bạn có thể thêm chút nước dùng xương, nước luộc gà hoặc nước xào rau để tạo độ ngọt. Tuy nhiên, không nên cho quá nhiều nước vì sợi miến sẽ hút ẩm nhanh, trở nên nhão và dính bết. Bí quyết là thêm từng chút một, vừa đảo vừa kiểm soát độ mềm của miến, để sợi vừa dai vừa đậm vị.

Nếu nấu số lượng nhiều, hãy chia miến ra xào từng mẻ thay vì cho hết vào một lần. Xào quá nhiều một lúc sẽ khó đảo đều, miến dễ vón cục và chỗ chín chỗ sống. Xào ít một, nhanh tay đảo đều sẽ giúp miến đẹp mắt, rời sợi.

Khi miến đã đạt độ chín vừa, cho các nguyên liệu đã xào trước đó vào đảo đều. Cuối cùng, thêm hành lá, rau thơm, hạt tiêu để dậy mùi. Một đĩa miến xào ngon phải đảm bảo sợi miến tơi, bóng, dai giòn vừa đủ, nguyên liệu đi kèm giữ màu sắc bắt mắt.

Một số lưu ý quan trọng để xào miến không dính chảo, vón cục

- Không ngâm miến bằng nước nóng quá lâu.

- Không để miến chín quá kỹ trước khi xào.

- Dùng chảo chống dính hoặc chảo gang để dễ đảo.

- Có thể thêm chút dầu hào hoặc nước mắm vào cuối cùng để món ăn đậm vị.

Trong trường hợp miến lỡ bị dính khi xào, bạn có thể thử những cách sau:

- Dùng đũa hoặc thìa gỗ tách nhẹ từng phần miến ra, đảo nhẹ tay.

- Rưới thêm chút dầu ăn lên phần miến bị dính và đảo đều.

- Nếu miến quá khô và bắt đầu dính, rưới nhẹ chút nước dùng nóng, đảo nhanh để miến mềm lại và không vón cục.