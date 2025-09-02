(VTC News) -

Chả lá lốt là món ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt Nam, nổi bật với hương thơm đặc trưng của lá lốt và vị ngọt từ nhân thịt. Tuy nhiên, nếu làm không khéo miếng chả sẽ bị thâm đen, nhân khô xạp hoặc thậm chí vỏ thì cháy mà nhân chưa chín. Để có những miếng chả lá lốt xanh mướt, vỏ giòn, nhân ngọt lịm, bạn hãy lưu ngay mẹo dưới đây để áp dụng ngay trong lần tới nhé.

Bạn cần biết mẹo rán chả lá lốt xanh mướt, vỏ giòn nhân ngọt lịm. (Ảnh: TasteAtlas)

Mẹo rán chả lá lốt xanh mướt, vỏ giòn nhân mềm

Để làm được món chả lá lốt ngon, bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

Chọn lá lốt tươi, đúng loại

Muốn chả đẹp và giữ được màu xanh sau khi rán, lá lốt phải thật tươi, không dập nát. Loại lá lý tưởng là lá không quá già cũng không quá non, vừa có độ mềm để cuốn, vừa giữ màu tốt khi gặp nhiệt.

Lá lốt nên có màu xanh đậm, mặt dưới nhẵn, bóng mỡ. Tránh dùng lá bị sâu, có đốm vàng hoặc lá quá to vì dễ bị dai. Rửa sạch lá rồi để ráo hoặc thấm khô hoàn toàn trước khi cuốn, tránh bị bắn dầu khi rán.

Chọn thịt không quá nạc, không quá mỡ

Phần nhân quyết định độ ngọt và mềm của chả lá lốt. Nếu dùng thịt quá nạc, chả dễ bị khô và cứng; còn nếu quá nhiều mỡ, chả sẽ bị bở và chảy nước khi rán.

Tỷ lệ vàng: 7 phần nạc - 3 phần mỡ (hoặc dùng thịt vai, ba chỉ xay vừa phải). Có thể thêm chút nấm mèo, miến, hành tím băm nhỏ, tiêu để tăng độ thơm và hài hòa hương vị. Một mẹo nhỏ là bạn có thể ướp nhân trước 30 phút với gia vị gồm: nước mắm, tiêu, hành, một ít bột nêm hoặc hạt nêm để nhân thấm đều. Không nên cho quá nhiều nước mắm vì dễ làm nhân bị ướt, chảy nước khi rán.

Cuốn chả đúng cách để không bị bung

Nhiều người thường cuốn chả sai mặt lá, khiến khi rán lên màu không đẹp hoặc lá dễ bị bung.

- Mặt lá lốt nên cuốn quay ra ngoài (mặt bóng, đậm hơn), phần mặt nhám hướng vào trong tiếp xúc với nhân.

- Cuốn vừa tay, không quá lỏng cũng không quá chặt, để khi rán chả không bị vỡ hay bung nhân ra ngoài.

- Đầu mép lá sau khi cuốn xong nên được lót xuống dưới chảo để giữ chả không bung khi rán.

Rán chả lá lốt bằng chảo chống dính và ít dầu

Khâu rán là quyết định cuối cùng đến màu sắc và độ giòn của lá. Nếu rán chả lá lốt không đúng cách, lá dễ bị cháy, thâm đen hoặc mềm nhũn.

Cách làm chả lá lốt xanh mướt, vỏ giòn nhân ngọt lịm khá đơn giản. (Ảnh: Delightful Plate)

Mẹo rán chả lá lốt đẹp màu, giòn thơm

Dùng chảo chống dính để hạn chế dính lá và giữ hình dáng chả đẹp.

Không cần quá nhiều dầu, chỉ cần láng đều mặt chảo là được. Đun dầu ở lửa vừa, không để quá nóng dễ làm cháy vỏ trong khi nhân chưa kịp chín. Khi rán, đặt mặt mép lá xuống trước, để chả cố định phom.

Thường xuyên trở mặt chả nhẹ tay để chín đều.

Đặc biệt, để giữ màu xanh mướt, bạn có thể thử rán sơ qua lửa vừa, sau đó hạ nhỏ lửa và đậy nắp trong 1-2 phút cuối để nhân chín kỹ, vỏ vẫn giòn mà không bị cháy.

Thưởng thức đúng cách

Chả lá lốt ngon nhất là ăn ngay khi vừa rán xong, lúc lớp vỏ còn giòn rụm, nhân vẫn nóng hổi và tỏa hương thơm ngào ngạt của lá lốt quyện thịt. Món này có thể ăn cùng bún, cơm trắng, rau sống, chấm mắm tỏi ớt hoặc nước tương tỏi đều tuyệt hảo.

Ngoài ra, nếu bạn rán nhiều chả để dùng dần, có thể rán sơ trước, để nguội, sau đó bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn chỉ cần rán lại hoặc chiên bằng nồi chiên không dầu đều tiện.

Những sai lầm thường gặp khi làm chả lá lốt

- Lá già, cứng: dễ rách, màu tối, chả dai.

- Rán lửa to: cháy lá, nhân chưa kịp chín.

- Dùng quá nhiều dầu: chả ngấm dầu, mất độ giòn.

- Cuốn quá chặt: nhân khó chín, lá dễ vỡ khi rán.

Chỉ cần tránh những sai lầm này, áp dụng các mẹo trên, món chả lá lốt của bạn sẽ đạt chuẩn xanh mướt, giòn vỏ, ngọt nhân.