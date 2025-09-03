Mẹo rán bánh chưng đông lạnh cực ngon

(VTC News) -

Bánh chưng không chỉ là món ăn truyền thống dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình tích trữ bánh trong tủ đông để có thể lấy ra rán ăn bất cứ lúc nào thấy thèm.

Mẹo rán bánh chưng đông lạnh

Bánh chưng cấp đông bị khô, cứng, mất đi độ dẻo đặc trưng. Vậy làm sao để biến chiếc bánh chưng đông lạnh trở nên hấp dẫn, thơm ngon như mới? Dưới đây là mẹo rán bánh chưng đông lạnh hiệu quả.

Rã đông đúng cách trước khi rán

Một trong những lỗi phổ biến khiến bánh chưng rán không ngon là do rã đông sai cách. Nếu bạn cho bánh đông đá vào chảo rán ngay, phần bên ngoài sẽ cháy trong khi bên trong vẫn còn lạnh hoặc chưa chín đều.

Rã đông đúng cách là bước quan trọng giúp bánh chưng khi rán chín đều, giữ trọn hương vị thơm ngon. (Ảnh: Pinterest)

Mẹo rã đông chuẩn:

- Rã đông tự nhiên: Để bánh chưng từ ngăn đá xuống ngăn mát tủ lạnh khoảng 6–8 tiếng hoặc để ở nhiệt độ phòng trong 2–3 tiếng.

- Rã đông bằng lò vi sóng: Nếu cần nhanh, bạn có thể dùng lò vi sóng với chế độ rã đông trong khoảng 3–5 phút. Lưu ý phải gỡ bỏ phần lá gói trước khi cho vào lò.

- Hấp trước khi rán: Một cách hiệu quả hơn là hấp cách thủy bánh chưng sau khi rã đông sơ bộ. Cách này giúp bánh nóng đều, mềm và dẻo trở lại, tránh bị vỡ nát khi rán.

Rã đông đúng cách là bước quan trọng nhất giúp bánh chưng khi rán chín đều, giòn ngoài mềm trong, giữ trọn hương vị thơm ngon.

Cắt bánh đúng cách để dễ rán

Một mẹo nhỏ nhưng quan trọng là cắt bánh trước khi rán. Thay vì để nguyên chiếc, bạn nên cắt bánh thành những miếng vừa ăn, độ dày khoảng 1,5–2 cm. Nếu cắt quá mỏng, bánh dễ vỡ khi lật; nếu quá dày, phần giữa có thể không chín tới khi rán. Gợi ý cách cắt:

- Cắt theo hình vuông hoặc hình chữ nhật tùy sở thích.

- Dùng dao sắc, thoa một chút dầu ăn lên lưỡi dao để không bị dính nếp.

- Có thể cho miếng bánh đã cắt vào ngăn mát khoảng 30 phút trước khi rán để chúng cứng lại, dễ thao tác hơn.

Chọn loại chảo và dầu phù hợp

Để có lớp vỏ ngoài giòn rụm nhưng bên trong vẫn mềm dẻo, việc chọn chảo và lượng dầu cũng rất quan trọng.

- Chảo chống dính: Giúp rán bánh dễ dàng mà không lo bị dính hoặc cháy.

- Lượng dầu vừa phải: Không nên dùng quá nhiều dầu như kiểu chiên ngập vì bánh sẽ hút dầu, dễ ngấy. Chỉ cần lượng dầu phủ mặt đáy chảo là đủ.

- Dầu thực vật: Dầu đậu nành, dầu hướng dương hoặc dầu oliu nhẹ là lựa chọn tốt, không át mùi thơm tự nhiên của bánh.

Rán bánh với lửa vừa

Nhiều người có thói quen rán bánh chưng với lửa to để nhanh giòn, nhưng đây là sai lầm. Lửa quá lớn sẽ làm mặt bánh nhanh cháy mà bên trong vẫn còn nguội.

Rán với lửa vừa là cách giúp miếng bánh chưng rán giòn rụm, nóng hổi, thơm ngậy không hề thua kém lúc mới nấu. (Ảnh: Chefstudio)

Cách rán bánh chưng đông lạnh đúng:

- Làm nóng chảo ở lửa vừa, sau đó cho dầu vào.

- Đặt nhẹ miếng bánh vào chảo, tránh làm nát.

- Rán mỗi mặt khoảng 4–5 phút cho đến khi vàng đều. Dùng xẻng hoặc đũa to để lật nhẹ nhàng.

- Khi bánh đã giòn bên ngoài, bạn có thể để nhỏ lửa trong 1–2 phút để bánh chín sâu bên trong.

Biến tấu hương vị món bánh chưng rán

Bánh chưng rán truyền thống vốn đã ngon, nhưng bạn hoàn toàn có thể biến tấu để tạo ra những phiên bản hấp dẫn, lạ miệng hơn. Một số gợi ý:

- Rán với trứng: Đập 1 quả trứng gà, đánh tan, nhúng miếng bánh đã cắt vào rồi rán. Lớp trứng mỏng vàng óng vừa làm bánh giòn hơn, vừa tăng vị béo bùi.

- Ăn kèm dưa món hoặc kim chi: Vị chua nhẹ và giòn sần sật của các loại dưa giúp cân bằng độ ngấy.

- Chấm nước mắm chua ngọt: Pha nước mắm với tỏi, ớt, chanh, đường để làm nước chấm kèm bánh rán – một sự kết hợp hoàn hảo.

Ngoài cách rán truyền thống, bạn có thể thử những biến tấu thú vị từ bánh chưng đông lạnh:

- Bánh chưng kẹp phô mai: Cắt bánh thành lát mỏng, kẹp phô mai vào giữa rồi rán. Phô mai chảy ra béo ngậy, kết hợp với vị nếp và thịt cực kỳ hấp dẫn.

- Bánh chưng chiên xù: Tẩm qua bột chiên xù rồi rán ngập dầu. Món này có lớp ngoài giòn rụm, bên trong dẻo mềm, đặc biệt được trẻ nhỏ yêu thích.

Bảo quản bánh chưng đông lạnh đúng cách

Để bánh giữ được độ ngon sau khi đông lạnh, cách bảo quản cũng rất quan trọng. Lưu ý khi bảo quản:

- Bọc kín: Dùng màng bọc thực phẩm hoặc túi zip để bọc bánh thật kỹ, tránh bị khô và ám mùi tủ lạnh.

- Chia nhỏ phần: Nếu không ăn hết trong một lần, nên cắt bánh thành từng phần nhỏ và cấp đông riêng để tiện sử dụng.

- Thời gian bảo quản: Bánh chưng có thể để trong ngăn đá từ 1–2 tháng, nhưng nên dùng càng sớm càng tốt để giữ hương vị nguyên bản.