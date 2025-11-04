(VTC News) -

Vào ngày 5/11, Mặt Trăng sẽ có màn trình diễn sáng nhất và lớn nhất trong năm. Đây là lần thứ 2 trong chuỗi 3 siêu trăng liên tiếp khép lại năm 2025.

Siêu trăng là hiện tượng khi Mặt Trăng tròn xảy ra gần hoặc đúng vào lúc Mặt Trăng ở điểm gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo của nó (gọi là điểm cận địa), khiến trăng trông lớn hơn và sáng hơn bình thường khi quan sát từ Trái Đất.

Siêu trăng tháng 11 được gọi là "Trăng Hải Ly" theo truyền thống của nhiều dân tộc bản địa ở Bắc Mỹ, bởi vì thời điểm này đánh dấu mùa hải ly xây nhà nghỉ đông.

Bằng mắt thường sẽ rất khó để thấy kích thước siêu trăng to hơn bình thường, nhưng độ sáng tăng thêm của nó sẽ rất rõ ràng, đủ để tạo bóng mờ và thắp sáng màn đêm từ lúc hoàng hôn đến bình minh.

Trăng tròn tháng 11 năm nay sẽ xuất hiện gần Trái Đất hơn, tỏa sáng lớn hơn và rực rỡ hơn trên bầu trời mùa thu. (Nguồn: Yang Qitian, VCG/Getty Images)

Tại sao siêu trăng Hải Ly lại nổi bật?

Siêu trăng tháng 11 không chỉ ở gần Trái Đất mà còn quay quanh quỹ đạo gần hơn 27.000 km so với trung bình. Điều này khiến Mặt Trăng trông lớn hơn khoảng 7% và sáng hơn tới 16% so với trăng tròn thông thường.

Độ sáng của siêu trăng lần này đủ để làm lu mờ các ngôi sao, thậm chí tạo ra bóng mờ trên mặt đất. Đây là một hiệu ứng hiếm gặp chỉ thấy ở những siêu trăng mạnh nhất.

Mặt Trăng sẽ không xuất hiện với kích thước lớn và độ sáng như thế này nữa cho đến ngày 24/11/2026, khi “Trăng Hải Ly” tiếp theo đạt đến quỹ đạo gần tương tự.

Trăng tròn mọc phía sau Đền Poseidon - Hy Lạp. (Nguồn: Getty Images)

Mẹo quan sát và chụp ảnh siêu trăng

Việc quan sát siêu trăng không cần thiết bị đặc biệt, nhưng những mẹo sau có thể giúp bạn tận dụng tối đa trải nghiệm.

Mặc dù Mặt Trăng chính thức đạt pha tròn vào lúc 20h ngày 5/11 (giờ Việt Nam), thời điểm kỳ diệu nhất để ngắm là trong giờ đầu tiên ngay sau khi Mặt Trăng nhô lên khỏi đường chân trời phía đông.

Ở góc thấp đó, “ảo ảnh Mặt Trăng” khiến nó trông lớn hơn thực tế - một hiện tượng quang học kỳ lạ xảy ra khi não bộ chúng ta so sánh Mặt Trăng với các vật thể xung quanh như cây cối, tòa nhà.

Mùa thu năm 2025 đánh dấu một chuỗi hiện tượng thiên văn hiếm gặp với 3 siêu trăng liên tiếp xuất hiện trong 3 tháng liền. (Nguồn: Getty Images)

Vị trí thấp cũng khiến Mặt Trăng có màu vàng cam. Đối với các nhiếp ảnh gia, đây là cơ hội tuyệt vời để chụp những bức ảnh chân dung Mặt Trăng ấn tượng.

Ngay cả khi chỉ có điện thoại thông minh, bạn cũng nên thử nghiệm chụp ảnh siêu trăng với nền ảnh là bóng cây, mái nhà hoặc người ở tiền cảnh - tất cả đều tạo thêm chiều sâu và sự ấn tượng cho bức ảnh.