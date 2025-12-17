Mẹ trẻ ru con 'Xôi lạc, bánh khúc đây' khiến dân mạng vừa buồn cười vừa buồn ngủ

(VTC News) -

Clip mẹ bỉm xinh đẹp ru con ngủ độc lạ khiến dân mạng không khỏi thích thú. (Nguồn: @heejin6868)

Clip đang nổi trên TikTok khiến người xem bật cười khi thấy người mẹ trẻ ru con bằng những câu rao hàng quen thuộc trên đường phố. Nhẹ nhàng ẵm em bé khoảng 9 tháng tuổi trên tay, chị khe khẽ ru rằng: "Xôi lạc, bánh khúc đây"; "Ai ép dẻo, ép plastic đây"; "Bánh mỳ Sài Gòn đặc biệt thơm ngon, bánh mỳ Sài Gòn 1 nghìn đồng 1 ổ"...

Khúc hát ru kỳ lạ này tuy vẫn khiến em bé lăn ra ngủ ngon lành lúc nào không hay.

Clip thu hút hơn 3,1 triệu lượt xem, hơn 180 nghìn lượt yêu thích và hơn 5.500 bình luận. Cách ru con độc đáo và hài hước này khiến cư dân mạng cực kỳ thích thú; họ dí dỏm bình luận: "Ru kiểu này quá nguy hiểm. Nhỡ sau này bé đi ra đường nghe thấy người ta rao hàng lại lại lăn ra ngủ thì sao. Mình nghe còn lim dim theo bé nữa cơ mà".

"Mẹ bé thu âm lại để sau các cô chú còn dùng với. Tôi bị khó ngủ mà nghe xong còn thấy sụp hết cả mí"; "Trân trọng đưa con vào giấc ngủ bằng tiếng bán rong thay vì tiếng hát ru. Sau này biết nói, thể nào bé cũng liến thoắng như các cô bán rong cho coi"...

Mai Chi bình luận: "Ru rất nghiêm túc, đáng yêu quá trời luôn vậy mẹ bỉm ơi. Chắc cháu đang tự nghĩ trong đầu là thôi cố nhắm mắt ngủ nhanh nhanh. Em bé mà cố thức thêm chút nữa lại đói bụng không ngủ được mất. Mẹ đưa đi khắp miền đất nước từ bánh khúc Hà Nội đến bánh mỳ Sài Gòn rồi còn đâu".

Có cư dân mạng đùa rằng bà mẹ đang hướng nghiệp cho bé từ sớm. "Hóa ra định hướng nghề nghiệp từ khi con còn vài tháng tuổi là có thật. Sau bé có thể vỗ ngực nói rằng, từ khi còn ẵm ngửa đã bén duyên với nghề truyền thông và tiếp thị rồi", Thanh Tùng viết.

Huy Hoàng bình luận: "Thay vì tìm hiểu về cảnh đồng quê như trong các bài hát ru cũ, mẹ bỉm lại giúp con hiểu hơn về các ngành nghề trong xã hội này. Sau đi học, con lại bảo thích đi bán xôi lạc, bánh khúc, bánh mỳ vì mẹ bảo vậy thì cô giáo cùng các bạn ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa liền".

Em bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều bà mẹ bỉm chia sẻ cách ru con đặc biệt của mình. Hồng Anh kể: "Tôi và chồng đều làm giáo viên. Mỗi lần ru con là lại thêm một lần ôn lại bài giảng. Chồng ru hết từ đạo hàm, tích phân, hình học, xắc suất thống kê có đủ cả. Còn vợ thì hết nhà văn này, nhà thơ nọ, phân tích trích đoạn sau... Cứ như này, chẳng mấy chốc vài năm nữa con lại thấm nhuần kiến thức, trở thành người toán văn song toàn".

Hạnh My viết: "Tôi cũng không biết cách hát ru con, mỗi lần toàn lấy truyện ngôn tình, truyện trinh thám mà bản thân hay đọc ra ru con. Trộm vía, con chỉ nghe khoảng 10 phút là lăn ra ngủ liền, không vẫy tai. Chắc nó chán gu thưởng thức truyện của mẹ quá nên đi ngủ sớm cho lành".

Huyền Anh chia sẻ: "Mình ru con suốt ngày hát mấy bài nhạc thất tình 'Ngày mai người ta lấy chồng', 'Rất lâu rồi mới khóc', 'Đừng quên tên anh'... Sau con lớn cũng chỉ thích nghe các bài nhạc thất tình như mình. Giờ đêm nào hai mẹ con cũng nghe nhạc thất tình là ngủ ngon lành".

Tiếng rao hàng trong lời ru của người mẹ trong clip còn khiến nhiều cư dân mạng xúc động nhớ lại những kỷ niệm xưa. Khánh Vũ viết: "Công nhận nghe âm thanh mà mẹ bé ru hoài niệm thật. Hồi nhỏ, nhà tôi ở trên căn gác bé tẹo ở phố Huế, Hà Nội. Cả nhà 4 người nằm chung với nhau. Mỗi đêm, tôi ôm mẹ ngủ đều nghe tiếng rao mà cứ nhầm thành 'Tôi là bánh khúc đây'. Giờ lớn hơn đi du học rồi định cư, mùa đông, tôi chỉ muốn nghe lại tiếng rao đó một lần nữa mà không biết bao giờ có thể sắp xếp thời gian về Việt Nam".