McLaren điều chỉnh giá bán siêu xe Artura tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 6/2 tại TP.HCM, S&S Automotive, đơn vị phân phối chính hãng McLaren tại Việt Nam công bố mức giá bán mới cho dòng xe Artura sau khi Nghị định 360/2025/NĐ-CP về ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Siêu xe McLaren Artura.

Theo điều chỉnh, phiên bản Artura Coupe có giá 15,29 tỷ đồng (đã bao gồm VAT) và phiên bản Spider được niêm yết ở mức 16,66 tỷ đồng VND (đã bao gồm VAT).

Ra mắt lần đầu vào năm 2021, siêu xe McLaren Artura nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ giới yêu xe nhờ định hướng phát triển đầy bản lĩnh: kết hợp công nghệ hybrid, vốn còn khá mới mẻ trong phân khúc siêu xe thương mại thời điểm bấy giờ, với kinh nghiệm tích lũy từ đường đua để tạo nên một mẫu xe mang tính bước ngoặt.

Siêu xe McLaren Artura.

Khác với các dòng 720S hay 750S thiên về thuần hiệu năng, Artura được phát triển dành cho những khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa tốc độ, khả năng kiểm soát và tính tiện dụng.

Đến năm 2024, McLaren giới thiệu Artura Spider, bổ sung nhiều nâng cấp đáng chú ý. Không chỉ là phiên bản mui trần, Artura Spider được nâng công suất lên 700 PS (tăng 20 PS so với Coupe) và tối ưu trọng lượng còn 1.457 kg, đạt tỷ lệ 480 PS/tấn, cao hơn 22% so với McLaren P1, biểu tượng siêu xe thể thao hiệu năng cao của thương hiệu.

Phiên bản Artura Spider còn đánh dấu bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên McLaren mang hệ truyền động hybrid lên một mẫu mui trần hiệu suất cao, kết hợp trải nghiệm lái mở trọn vẹn với sức mạnh và độ chính xác đặc trưng của thương hiệu.

McLaren Artura Spider.

Việc điều chỉnh giá lần này không làm thay đổi trang bị, tiêu chuẩn chất lượng hay khả năng cá nhân hoá của xe, đồng thời toàn bộ chế độ hậu mãi, bảo hành và dịch vụ chính hãng của McLaren tại Việt Nam vẫn được áp dụng đầy đủ.

Phiên bản giới hạn MCL39 Championship

Tháng 6/2025, McLaren Artura được tạp chí Autocar vinh danh “Britain’s Best Driver’s Car” tại sự kiện Autocar Awards 2025 sau ba ngày đánh giá với nhiều bài kiểm tra hiệu suất chuyên sâu.

Không lâu sau, Artura tiếp tục nhận giải “Chiếc xe hiệu suất của năm” tại Auto Express New Car Awards 2025 ở London.

Hội đồng giám khảo ghi nhận Artura là “một trong những siêu xe có khả năng vận hành thân thiện nhất từng được chế tạo”, phù hợp cho người mới bước vào thế giới xe thể thao để sử dụng linh hoạt hằng ngày.

Cùng với những thành công về kỹ thuật và hiệu năng, Artura còn được nâng tầm nhờ khả năng cá nhân hóa chuyên sâu bởi bộ phận McLaren Special Operations (MSO).

Artura Spider MCL39 Championship.

Gần đây, McLaren giới thiệu phiên bản Artura Spider đặc biệt mang tên MCL39 Championship, đánh dấu 10 lần nâng cao chiếc cúp Vô địch Đội đua Công thức 1.

Lớp sơn thủ công trên Artura Spider MCL39 Championship là sự phối hợp tinh tế giữa sắc cam Myan Orange, tông màu được MSO phát triển độc quyền, và sắc đen Onyx Black.

Artura Spider MCL39 Championship.

Nổi bật trên nền sơn là họa tiết số “10” đi cùng 10 ngôi sao, gợi nhớ hành trình McLaren chinh phục 10 danh hiệu Vô địch Thế giới. Chi tiết độc bản này cũng được tái hiện bằng đường thêu thủ công trên phần tựa đầu trong khoang cabin, tạo nên sự liên kết đồng nhất giữa ngoại thất và nội thất.

Nhằm tăng dấu ấn độc bản, vô lăng được trang trí với chi tiết đánh dấu vị trí 12 giờ bằng sắc cam Myan Orange, đi kèm biểu tượng số “10”.

Ngoài ra, mỗi chiếc xe sẽ sở hữu một tấm plaque chế tác riêng đặt tại bảng điều khiển trung tâm, cùng bộ ốp bậc cửa với chữ kí nguyên bản của hai tay đua Lando Norris và Oscar Piastri bên cạnh thông tin những chặng đua mà họ đã giành chiến thắng trong mùa giải 2025.

Tại Việt Nam, bên cạnh các phiên bản Artura Coupe và Artura Spider tiêu chuẩn, khách hàng cũng có thể liên hệ McLaren TP.HCM để tìm hiểu và đặt hàng phiên bản giới hạn Artura Spider MCL39 Championship.