Máy tính bảng Huawei MatePad Pro có thực sự tốt như một PC?

(VTC News) -

2024 đánh dấu một năm với dấu ấn trở lại của Huawei ở thị trường công nghệ Việt Nam khi hãng liên tục giới thiệu những sản phẩm mới để đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng. Cuối năm, Huawei ra mắt MatePad Pro 12,2 inch, mẫu máy tính bảng được mô tả như chiếc PC thu nhỏ nhờ hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế gọn nhẹ và khả năng hỗ trợ công việc linh hoạt. Trước khi cập bến Việt Nam, sản phẩm nhận về phản hồi tích cực từ người dùng toàn cầu.

Thiết kế gọn nhẹ

MatePad Pro đang là máy tính bảng cao cấp nhất của Huawei trên toàn cầu.

Được giới thiệu là một trong những máy tính bảng mỏng nhẹ hàng đầu hiện nay, Huawei MatePad Pro 12,2 inch có trọng lượng chỉ chỉ 508 gram, mỏng 5,5 mm. Với vẻ ngoài này, máy có tính di động cao, phù hợp với tập khách hàng thường xuyên di chuyển. Với màn hình 12,2 inch, thiết bị này có tổng diện tích và trọng lượng nhỏ hơn chiếc MacBook Air nên dễ dàng để vừa các mẫu túi xách mà không chiếm nhiều diện tích.

Để tinh gọn thiết kế, nhà sản xuất trang bị cho mẫu máy tính bảng này bàn phím vật lý và đi kèm ngăn chứa bút thông minh phía trong. Khi gập máy lại kèm ốp, cây bút vẫn được giấu gọn gẽ mà không làm thay đổi độ dày tổng thể của máy, trong khi vẫn đảm bảo an toàn, tránh trường hợp rơi, thất lạc hay va chạm bút vào các đồ dùng khác, tránh rủi ro hư hỏng.

Điều này cũng góp phần hỗ trợ người dùng chuyển đổi nhanh công năng sử dụng của máy khi tất cả vật dụng cần thiết đều đi liền với máy, không mất công tìm kiếm đồ đạc hay phải chuẩn bị thêm các túi phụ kiện để đựng.

Huawei MatePad Pro có thể sử dụng ở 3 trạng thái khác nhau: máy tính bảng, máy tính cá nhân (laptop) và bảng vẽ. Ở trạng thái máy tính bảng dành cho việc giải trí như truy cập Internet để xem phim, YouTube, đọc sách, báo... người dùng có thể tách rời máy ra khỏi ốp để cầm trên tay, hoặc dựng máy đặt trên bàn, tùy chỉnh góc nghiêng. Ở chế chế độ máy tính, bàn phím vật lý sở hữu touchpad nhạy và diện tích lớn giúp việc điều khiển, gõ phím dễ dàng hơn.

Thiết kế giấu bút vẽ bên trong và chuyển đổi độ nghiêng của màn hình với sự hỗ trợ của ốp đi kèm mang đến trải nghiệm tốt với người dùng cả ở tác vụ sáng tạo nội dung lẫn giải trí.

Trải nghiệm thực tế cảm giác gõ trên bộ phím đi kèm cho cảm giác ổn định, phím bấm mềm, hành trình phím vừa đủ, không gây cảm giác mỏi hay đau đầu ngón tay trong thời gian sử dụng dài. Với một buổi sáng làm việc soạn thảo văn bản trên bàn phím này, cảm giác vẫn thoải mái, không bị mỏi cổ tay. Với những người quen sử dụng bàn phím cắt kéo, cánh bướm hay dạng low-profile sẽ không khó để làm quen, tuy nhiên người dùng thường gõ phím cơ sẽ cảm thấy đôi chút lạc lõng ban đầu.

Với chế độ bảng vẽ, người dùng chỉ cần hạ độ nghiêng của máy khi gắn trên ốp sẽ có được thiết kế phù hợp với tác vụ vẽ hoặc ghi chú có sử dụng bút. Độ nghiêng của màn hình so với mặt bàn lúc này vừa phải, có độ thoải cần thiết để cổ tay luôn giữ được tư thế ổn định.

Cấu hình và phần cứng

Huawei MatePad Pro sử dụng màn hình Tandem OLED FullView, kích thước 12,2 inch, độ phân giải 2.800 x 1.840 pixel, tỷ lệ hiển thị màn hình/mặt trước lên tới 92%, cao hàng đầu hiện nay. Tỷ lệ khung hình 3:2, tương thích với giao diện của PC và các ứng dụng phổ thông, mang đến không gian làm việc rộng rãi. Màn hình tích hợp lớp quang học nano giảm 99% nhiễu ánh sáng, hạn chế phản chiếu giúp sử dụng tốt cả trong điều kiện ngoài trời, ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

Huawei cũng sử dụng mặt kính giả nhám PaperMatte để cảm giác sử dụng bút được thật hơn, giống như đang vẽ trên bề mặt giấy. Những trang bị này có mặt ngay ở bản tiêu chuẩn của thiết bị, khác với iPad - các công nghệ tương đương chỉ có trên model cao cấp nhất với bộ nhớ trong trên 1 TB.

Bút M-Pencil có thể cố định trên thân máy và sạc không dây tiện dụng.

Bộ nhớ RAM mặc định 12 GB, có 2 lựa chọn dung lượng lưu trữ là 256 GB và 512 GB. Camera chính gồm 2 cảm biến 13 MP (khẩu f/1.8, lấy nét tự động) và 8 MP (góc rộng, khẩu f/2.2). Camera trước là cảm biến thông minh với khẩu độ f/2.2.

Máy trang bị viên pin dung lượng 10.100 mAh, cho thời gian sử dụng thoải mái. Thực tế dùng cho nhu cầu từ làm việc, xem phim trên Netflix liên tục trọn vẹn trong một buổi sáng và kéo dài sang giờ chiều. Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Huawei SuperCharge với công suất tối đa 100 W, cho phép sạc đầy máy trong khoảng 55 phút. Việc này giúp sạc nhanh và người dùng có thể tiếp tục sử dụng mà không bị gián đoạn công việc.

Công nghệ NearLink giúp thiết bị ngoại vi tự động kết nối với máy mà không cần qua cài đặt.

Ngoài phần cứng ngoại vi là bàn phím đã nêu trên, máy còn có bút cảm ứng M-Pencil đi kèm. Các thiết bị này đều tích hợp công nghệ NearLink giúp kết nối trực tiếp khi ở gần nhau mà không cần bất kỳ thao tác cài đặt nào. M-Pencil "hiểu" được 10.000 mức cảm biến lực, độ trễ cực thấp giúp cảm giác viết trên màn hình chân thực hơn.

Hiệu suất, trải nghiệm tương tự PC

Thiết kế không phải điểm quá khác biệt của MatePad Pro so với thị trường khi hiện nay một số hãng làm máy tính bảng cũng mang đến lựa chọn tương tự, dù không hoàn toàn giống. Điểm nhấn đáng kể nhất ở thiết bị này so với mặt bằng chung là hiệu suất cũng như khả năng xử lý công việc có phần không giống như máy tính bảng, kể cả với Apple iPad - tablet được xem như mẫu máy gần với laptop nhất.

Người dùng có thể sử dụng phần mềm với giao diện và tính năng đầy đủ như PC trên máy tính bảng MatePad Pro.

Cụ thể, các máy tính bảng hiện nay khi chạy ứng dụng là một phiên bản di động, rút gọn so với bản dành cho PC/desktop/laptop. Do vậy, việc sử dụng các ứng dụng văn phòng phổ biến như Excel, PowerPoint sẽ khó khăn hơn do giao diện mobile (di động) được làm khác, ẩn hoặc lượt bỏ bớt 1 số tính năng để phù hợp với cấu hình cũng như tính cơ động của dòng máy di động này. Tuy nhiên, hệ thống trên MatePad Pro 12,2 inch nhận diện đây là một chiếc "PC" và tích hợp sẵn ứng dụng văn phòng WPS Office phiên bản đầy đủ, nhờ đó người dùng sẽ có trải nghiệm không khác máy tính khi làm tác vụ văn phòng.

Ngoài bộ Office khác so với các máy tính bảng trên thị trường, sản phẩm đến từ nhà Huawei được thiết kế mang đến một không gian sáng tạo cho người dùng thông qua nhiều phần mềm phụ trợ và độc quyền, ví dụ GoPaint và bộ công cụ cọ vẽ chuyên nghiệp. Về khía cạnh phần mềm, một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là khả năng tương thích nền tảng của Huawei với dịch vụ Google hiện đã có giải pháp cài đặt thêm một ứng dụng hỗ trợ.

Máy cho cảm giác làm việc khá thoải mái, thiết kế chắc chắn, kể cả khi đặt máy trên đùi và gõ phím cũng không bị rung như một số mẫu bàn phím dành cho máy tính bảng đang có trên thị trường.

Qua sử dụng thực tế, hệ thống vẫn nhận thông báo đẩy đầy đủ cho mọi ứng dụng, người dùng có thể sử dụng rất nhiều dịch vụ như Gmail, Google Search, Drive, YouTube..., mạng xã hội Facebook trên thiết bị này mà không có khác biệt nào so với những máy tính bảng khác đang bán tại Việt Nam. Dù vậy, vẫn phải thừa nhận đây là điểm cần khắc phục, bởi việc cài thêm ứng dụng hỗ trợ tuy đơn giản vẫn cần người dùng thực hiện thêm một thao tác, trước khi có thể sử dụng máy theo nhu cầu quen thuộc. Khi đã vượt qua vấn đề này, quá trình sử dụng sẽ gặp rắc rối gì.

Nhìn chung, với thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất cao và trải nghiệm có nhiều điểm tương đồng với PC nhất so với phân khúc máy tính bảng, MatePad Pro 12,2 inch là lựa chọn có thể cân nhắc với người dùng văn phòng hoặc làm công việc sáng tạo nội dung (không thiên về chỉnh sửa video như công việc chính) đang tìm kiếm một chiếc máy tính bảng nhưng vẫn mong muốn đáp ứng công việc như laptop để tiện mang theo.

Theo công bố của nhà sản xuất, thiết bị bán ra sẽ gồm cả bàn phím và bút đi kèm trong hộp nên người dùng không cần mua sắm thêm các trang bị này.