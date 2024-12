Điện thoại flagship Mate 70 của Huawei kén khách vì chip yếu, thiếu Android

(VTC News) -

Doanh số dòng smartphone Mate 70 mới nhất của Huawei Technologies được dự đoán sẽ không bằng được như thế hệ tiền nhiệm Mate 60, theo các nhà phân tích, do hiệu suất vi xử lý yếu hơn giữa rủi ro chuỗi cung ứng gia tăng.

Chiếc Mate 70 được ra mắt hôm 26/11 tại một sự kiện ở Thâm Quyến, nơi Chủ tịch mảng kinh doanh tiêu dùng Huawei, ông Yu Chengdong, ca ngợi dòng sản phẩm mới này là "những chiếc điện thoại Mate mạnh mẽ nhất trong lịch sử".

Tuy nhiên, ông Yu không đề cập đến chi tiết nào về vi xử lý của sản phẩm cũng như lý do tại sao dòng máy mới này lại được phát hành muộn hơn so với Ngày Độc thân – lễ hội mua sắm thường niên lớn nhất thế giới hôm 11/11.

Chiếc Mate 70 được trưng bày tại sự kiện của Huawei hôm 26/11. (Ảnh: EPA)

Sự kiện ra mắt mới nhất của Huawei nhấn mạnh vào các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ điều hành HarmonyOS Next tự phát triển trên Mate 70, được công ty cho biết mang lại hiệu suất cao hơn 40% so với Mate 60.

Dòng sản phẩm mới – bao gồm Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ và Mate 70 RS – được trang bị vi xử lý di động Kirin 9010 và 9020 do HiSilicon thiết kế, theo báo cáo công bố hôm 28/11 bởi công ty nghiên cứu bán dẫn Canada TechInsights. Báo cáo này cho biết các chip này "kém hiệu quả" hơn so với các vi xử lý mới nhất từ Qualcomm và MediaTek.

"Mặc dù có những cải tiến về phần cứng và các tính năng AI mới, việc ra mắt chậm trễ và nâng cấp chipset khiêm tốn có thể hạn chế tiềm năng doanh số của sản phẩm", các nhà phân tích Peng Peng và Linda Sui của TechInsights nhận định trong báo cáo.

TechInsights dự đoán doanh số Mate 70 sẽ đạt 3 triệu chiếc trong quý IV này, chiếm khoảng 22% tổng số lô hàng smartphone của Huawei trong giai đoạn này.

Khách hàng "trên tay" Huawei Mate 70 vào ngày ra mắt. (Ảnh: EPA)

Ngoài việc nâng cấp chip khiêm tốn, dự báo của TechInsights cho thấy sức hút của Mate 70 sẽ bị hạn chế bên ngoài Trung Quốc do Harmony OS Next không hỗ trợ các ứng dụng Android. Huawei cho biết vào ngày ra mắt rằng tất cả smartphone và máy tính bảng ra mắt năm 2025 sẽ chạy trên HarmonyOS Next, khi công ty đẩy mạnh nỗ lực tự chủ công nghệ.

Dòng Mate 70 dự kiến sẽ được phát hành rộng rãi tại Trung Quốc ngày 4/12, nhưng Huawei chưa tiết lộ kế hoạch bán ra ở nước ngoài.

Tổng số lô hàng của dòng điện thoại Mate 70 dự kiến sẽ vượt 10 triệu chiếc trong suốt vòng đời sản phẩm, theo Counterpoint Research. Trong khi đó, theo ước tính của Phone Arena, chiếc Mate 60 ra mắt tháng 8 năm ngoái bán được 12-13 triệu sản phẩm.

Ngành công nghiệp smartphone đang theo dõi sát sao việc ra mắt Mate 70 để đánh giá tiến bộ của Huawei trong phát triển chip. Năm ngoái, công ty bị Mỹ đưa vào danh sách đen đã khiến các nhà phân tích bất ngờ khi tích hợp chip 7 nanomet vào dòng Mate 60.

Phân tích chi tiết linh kiện cho thấy vi xử lý này được sản xuất bởi Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế (SMIC) tại Thượng Hải, đánh dấu một bước đột phá công nghệ bất chấp các lệnh trừng phạt từ Mỹ.