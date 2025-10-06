Bà Sanae Takaichi đắc cử lãnh đạo Đảng LDP, chứng khoán Nhật Bản lập đỉnh

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán Tokyo tăng gần 5% trong phiên giao dịch sáng 6/10. Đà tăng diễn ra sau khi bà Sanae Takaichi gần như chắc chắn trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, làm dấy lên kỳ vọng về chính sách chi tiêu mở rộng và nới lỏng tiền tệ dưới thời lãnh đạo mới.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 4,75%, đóng cửa ở 47.944,76 điểm, sau khi có lúc chạm 48.150,04 điểm, lần đầu tiên vượt qua ba mốc tâm lý quan trọng 46.000, 47.000 và 48.000 điểm. Chỉ số Topix tăng 3,1%.

Thị trường chứng khoán Tokyo tăng mạnh sáng 6/10. (Ảnh: Reuters)

Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm bất động sản, công nghệ và tiêu dùng; trong đó, Mitsubishi Heavy Industries tăng 13% và Japan Steel Works tăng hơn 14%. Những cổ phiếu này hưởng lợi trực tiếp từ kỳ vọng chi tiêu quốc phòng tăng cao, khi bà Sanae Takaichi ủng hộ mở rộng ngân sách cho lĩnh vực công nghệ và an ninh.

Tuy nhiên, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm lại giảm mạnh, đẩy lợi suất lên sát mức cao kỷ lục, trong khi lợi suất kỳ hạn hai năm lại giảm, phản ánh kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ trì hoãn kế hoạch nâng lãi suất. Đồng yen mất gần 2% so với USD và chạm mức thấp lịch sử so với euro ở ngưỡng 176,22 yen/euro.

Bà Takaichi, người ủng hộ đường lối kích thích kinh tế “Abenomics” của cố Thủ tướng Shinzo Abe, được xem là ứng viên có chủ trương tài khóa mở rộng nhất trong số năm người tranh cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

“Nikkei vốn được dự báo đạt 48.000 điểm vào cuối năm, nhưng việc bà Takaichi thắng cử đã đẩy thị trường lên mức đó sớm hơn", ông Hitoshi Asaoka, chiến lược gia trưởng tại Asset Management One, nhận định. "Thị trường hoan nghênh chính sách chi tiêu của bà, song khả năng thực hiện vẫn chưa chắc chắn do LDP chưa chiếm đa số”.

Sanae Takaichi, tân lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Trước bầu cử, giới đầu tư đã đặt cược vào “giao dịch Takaichi”, mua cổ phiếu, bán trái phiếu chính phủ, để đón đầu chính sách kích thích mới. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2, 5 và 10 năm đều tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Lợi suất trái phiếu 40 năm tăng 16 điểm cơ bản lên 3,54%, cao nhất trong nhiều năm. Phiên đấu giá trái phiếu 30 năm vào thứ Ba tới sẽ là phép thử cho niềm tin của nhà đầu tư vào năng lực quản lý nợ công và tài khóa của chính phủ mới.

Phát biểu sau khi đắc cử, bà Takaichi nhấn mạnh chính phủ và Ngân hàng Trung ương cần phối hợp chặt chẽ nhằm đạt lạm phát bền vững dựa trên tăng trưởng lương và lợi nhuận doanh nghiệp.