Nữ thủ tướng Nhật Bản sẽ tiếp tục con đường của ông Shinzo Abe?

Bà Sanae Takaichi (64 tuổi) vừa giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Dân chủ tự do (LDP) vào ngày 4/10 và trở thành người kế nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba trên cương vị người đứng đầu LDP.

Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động chính trị, bà Takaichi từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, bao gồm Bộ trưởng phụ trách an ninh kinh tế và Bộ trưởng Nội vụ.

Bà Sanae Takaichi. (Ảnh: Xinhua)

Theo truyền thông Nhật Bản, bà Takaichi là người theo chủ nghĩa bảo thủ cứng rắn và hình mẫu của bà là cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Ngoài ra, bà còn có mối quan hệ đặc biệt với cựu Thủ tướng Shinzo Abe - nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Nhật Bản.

Học trò của ông Shinzo Abe

Bà Sanae Takaichi từng nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục con đường chính trị mà ông Abe để lại sau khi ông qua đời vào năm 2022. Vì trước đó, bà Takaichi được biết đến là học trò thân tín của cố Thủ tướng Shinzo Abe. Ngoài ra, bà cũng tự nhận thần tượng của mình là cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.

Giới quan sát nhận định, việc bà Takaichi - một chính trị gia bảo thủ và kế thừa "di sản Abe" có thể thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Mỹ trong tương lai. Ở nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nhắc đến mối quan hệ thân thiết với cố Thủ tướng Nhật Bản. Dự kiến, ông Trump và bà Takaichi sẽ gặp mặt vào cuối tháng 10, khi tổng thống Mỹ có chuyến công du châu Á.

Bà nói rằng rất tự tin mình có thể xây dựng một mối quan hệ cá nhân rất bền chặt với Tổng thống Donald Trump. Và lý do cho điều đó là chính sách của bà tập trung vào cái mà bà gọi là chính sách "Nhật Bản trên hết". Điều đó phần nào tương ứng với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump.

Nữ lãnh đạo LDP cũng thể hiện rõ quan điểm ủng hộ chi tiêu công mạnh tay để kích thích nền kinh tế và nêu khả năng đàm phán lại thỏa thuận thương mại, đầu tư với Mỹ. Trong đó, có kế hoạch trao đổi với ông Donald Trump về việc đồng ý giảm thuế ô tô cùng nhiều mặt hàng khác của Nhật Bản để đổi lấy khoản đầu tư 550 tỷ USD.

Ngoài ra, bà Takaichi còn có chương trình kinh tế theo kiểu ủng hộ các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ mạnh mẽ. Bà ủng hộ chiến lược "Abenomics" của ông Abe nhằm thúc đẩy nền kinh tế bằng chi tiêu mạnh tay và chính sách tiền tệ nới lỏng và từng chỉ trích việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất.

Bà Takaichi cũng lên tiếng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tội phạm và ảnh hưởng kinh tế của người nước ngoài tại Nhật Bản, kêu gọi hình thành quy định chặt chẽ hơn - một động thái mà các nhà phân tích cho rằng là nỗ lực nhằm giành lại phiếu bầu của những cử tri rời bỏ LDP để chuyển sang đảng Sanseito.

Bà Sanae Takaichi khẳng định tiếp nối con đường mà "thầy" mình để lại. (Ảnh: Reuters)

Cùng với đó, bà Takaichi theo đường lối cứng rắn về chính sách đối ngoại. Bà từng chỉ trích Trung Quốc và thường xuyên hành hương đến Yasukuni, một ngôi đền ở Tokyo thờ những người Nhật Bản hy sinh trong chiến tranh, bao gồm cả tội phạm chiến tranh bị kết án. Bà thể hiện quan điểm tương tự về chính sách xã hội khi phản đối hôn nhân đồng giới và cho phép các cặp vợ chồng sử dụng họ riêng.

Có mẹ từng là cảnh sát

Bà Takaichi sinh ra và lớn lên tại thành phố Nara nằm ở miền tây Nhật Bản. Mẹ của bà từng là cảnh sát và cha làm việc trong ngành ô tô. Chính vì vậy, bà Takaichi được cho là dựa vào nguồn gốc của mình để định hình hình ảnh chính trị.

Ban đầu, cha mẹ bà phản đối việc bà tham gia chính trị và từ chối tài trợ cho việc học đại học của bà nếu bà chuyển ra khỏi nhà hoặc theo học trường tư.

Dù đủ điều kiện vào trường đại học tư thục danh tiếng như Đại học Keio và Đại học Waseda ở Tokyo, nhưng cuối cùng nữ lãnh đạo LDP chấp nhận từ bỏ và thay vào đó theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kobe, nơi bà phải mất 6 giờ để đi đến trường và về nhà.

Sau đó, bà Takaichi theo học tại Học viện Matshushita, nơi đào tạo các nhà lãnh đạo chính trị tương lai. Để tích lũy kinh nghiệm chính trị, bà còn đến Mỹ và làm việc tại văn phòng của cựu thành viên Hạ viện Mỹ Pat Schroeder từ năm 1987 đến năm 1989.

Sau khi trở về Nhật Bản, bà làm người dẫn chương trình truyền hình và bình luận viên trước khi tham gia chính trường với tư cách là ứng cử viên độc lập vào năm 1993 và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên. Bà gia nhập đảng LDP vào năm 1995.

Vào năm 2004, bà kết hôn với nghị sĩ đảng LDP Taku Yamamoto (73 tuổi), người có hai con gái và một con trai từ cuộc hôn nhân trước. Ông Yamamoto ngỏ lời cầu hôn sau khi nghe một câu nói đùa tại bữa trưa rằng bà Takaichi đang cân nhắc đến chuyện kết hôn và bà ấy đã đồng ý, dù cả hai chưa từng hẹn hò với nhau một lần nào.

Tuy nhiên, đến năm 2017 họ quyết định ly hôn vì quan điểm chính trị khác nhau, nhưng tiếp tục tái hôn vào năm 2021.

Thời trẻ, bà Takaichi khao khát trở thành nhạc sĩ nhạc rock và là một tay trống cừ khôi. Bà cũng là một cô nàng mê xe mô tô, từng để tóc hồng và đua xe hai bánh. Ngày nay, bà Takaichi vẫn là một người hâm mộ nhạc rock và heavy metal, trong đó His Excellency Demon Kakka và X Japan là hai trong số những nhạc sĩ mà bà yêu thích nhất.

Khởi đầu khó khăn

Trở thành Thủ tướng chỉ là bước khởi đầu trong những chặng đường khó khăn mà bà Takaichi sẽ phải đối mặt. Việc bà lên nắm quyền diễn ra trong bối cảnh chính trị Nhật Bản đang bất ổn - dường như đang quay trở lại thời kỳ lãnh đạo “thay đổi liên tục” của những năm 1990 và 2000. Bà Takaichi sẽ phải vượt qua ít nhất 3 thách thức lớn từng gây khó khăn cho hai người tiền nhiệm.

Bà Sanae Takaichi có rất nhiều việc cần giải quyết khi lên nắm quyền. (Ảnh: Getty)

Đứng đầu danh sách việc cần làm của bà là cải cách kinh tế cấp bách nhằm trẻ hóa nền kinh tế Nhật Bản, quản lý khoản nợ quốc gia khổng lồ và kiềm chế lạm phát. Những lo ngại hàng ngày như chi phí sinh hoạt tăng cao, đồng yên yếu hơn và tiền lương thực tế giảm làm gia tăng sự thất vọng của công chúng đối với chính phủ.

Bà Takaichi giống như nhiều ứng cử viên khác, bà áp dụng giọng điệu cứng rắn đối với người nước ngoài trong chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, với tư cách là Thủ tướng, bà Takaichi sẽ cần phải cân bằng lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư với sự phụ thuộc của Nhật Bản vào lao động nước ngoài, những người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong một xã hội già hóa.

Thứ hai, chính phủ mới của bà Takaichi đang phải đối mặt với tình hình quốc tế thay đổi nhanh chóng. Bà cần ưu tiên ổn định mối quan hệ đang lung lay với Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Nhật Bản. Căng thẳng địa chính trị cũng đang nổi lên ở những nước láng giềng gần Nhật Bản. Chính sách đối ngoại của Ishiba thể hiện tính thực dụng, ủng hộ quan hệ ổn định với Trung Quốc và cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Bà Takaichi cũng có nhiệm vụ khó khăn là khôi phục hình ảnh của LDP trong mắt công chúng và giành lại thế đa số trong quốc hội. Ngoài việc mất cử tri vì khó khăn kinh tế, LDP còn phải vật lộn với các vụ bê bối tham nhũng kể từ năm 2022.

“Ngay lúc này, thay vì cảm thấy hạnh phúc, tôi thực sự tin rằng đây mới là lúc thử thách thực sự bắt đầu. Có một núi công việc mà tất cả chúng ta phải cùng nhau giải quyết", nhà lãnh đạo Takaichi nhấn mạnh trong bài phát biểu chiến thắng.

Với hình ảnh cứng rắn, quyết liệt, bà Takaichi được kỳ vọng sẽ là người mang lại làn gió mới trên chính trường trong bối cảnh đảng cầm quyền Nhật Bản đang cần tái khẳng định vai trò lãnh đạo của mình.