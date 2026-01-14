Mẫu Rolls-Royce giá 735 tỷ đồng của rapper Jay-Z, thế giới chỉ có 3 chiếc

(VTC News) -

Trong bộ sưu tập của Jay-Z, một trong những nghệ sĩ rap nổi tiếng nhất thế giới, đáng chú ý nhất là chiếc Rolls-Royce Boat Tail trị giá 28 triệu USD (khoảng 735 tỷ đồng), mẫu xe đắt nhất từng xuất hiện trong giới âm nhạc và cũng là ôtô hợp pháp đắt nhất đang lưu thông trên đường phố toàn cầu.

Mẫu Rolls-Royce Boat Tail trị giá 28 triệu USD (khoảng 735 tỷ đồng). (Ảnh: Supercar Blondie)

Boat Tail dài 5,8 m, lấy cảm hứng từ mẫu Sweptail trị giá 13 triệu USD (khoảng 341,5 tỷ đồng), mang đến nhiều trải nghiệm đặc biệt cho người sử dụng. Chỉ có ba chiếc xe này được sản xuất trên toàn cầu và đều là biểu tượng của sự sang trọng tuyệt đối.

Theo Telegraph, Boat Tail là mẫu xe mui trần hai cửa bốn chỗ ngồi, trang bị động cơ V12 và nội thất bọc da màu xanh dương, chi tiết được cho là ám chỉ tên con gái của Jay-Z và Beyoncé, Blue Ivy.

Chỉ có 3 chiếc Rolls-Royce Boat Tail được sản xuất trên toàn cầu. (Ảnh: Supercar Blondie)

Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực cho thấy cặp đôi quyền lực này từng xuất hiện công khai cùng chiếc xe, nhưng có nhiều tin đồn về việc họ sở hữu chiếc Boat Tail. Ngoài ra, Jay-Z còn sở hữu bộ sưu tập đồng hồ ấn tượng, bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như Patek Philippe và Bugatti Tourbillon.

Chiếc Rolls-Royce Boat Tail không chỉ gây ấn tượng bởi giá trị mà còn bởi những tính năng độc đáo. Phía sau xe có các ngăn chứa đồ gồm thùng làm lạnh rượu sâm panh, bộ dụng cụ dã ngoại Christofle, bàn cocktail, ghế đồng bộ và một chiếc dù che nắng cỡ lớn, tạo nên không gian sang trọng tuyệt vời. Đặc biệt, trong các bức ảnh quảng cáo, tủ làm lạnh rượu sâm panh được chất đầy những chai Armand de Brignac, thương hiệu mà Jay-Z sở hữu một phần.

Rolls-Royce Boat Tail không chỉ gây ấn tượng bởi giá trị mà còn bởi những tính năng độc đáo. (Ảnh: Supercar Blondie)

Dù danh tính chủ sở hữu chiếc xe có thể không bao giờ được xác nhận, Jay-Z và Beyoncé từ lâu nổi tiếng với lối sống xa xỉ. Jay-Z từng sở hữu mẫu Maybach Exelero độc nhất vô nhị và được vợ tặng một chiếc Bugatti trị giá 1,6 triệu USD (khoảng 42 tỷ đồng) vào năm 2010. Trong khi đó, Beyoncé cũng sở hữu một chiếc Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead đời 1959, mẫu xe hiếm có trên thị trường.