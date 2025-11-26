Mật ong kỵ gì và những người cần cẩn trọng khi sử dụng mật ong

(VTC News) -

Mật ong kỵ gì?

Báo Sức khoẻ và Đời sống dẫn lời DS Hải Sơn cho biết, trong Ayurveda (y học cổ truyền Ấn Độ), mật ong được xếp vào nhóm dược liệu có tính chất đặc biệt, vì vậy một số kết hợp được khuyến cáo tránh để hạn chế rối loạn tiêu hóa hoặc tích tụ ama (chất thải chuyển hóa):

- Những kết hợp nên thận trọng gồm mật ong với sữa nóng, cá, thịt đỏ, củ cải hoặc pha mật ong với bơ ghee hay dầu mè theo tỷ lệ ngang nhau.

- Việc dùng mật ong cùng một số loại trái cây ngọt cũng nên chú ý về lượng, vì có thể làm tăng đường huyết ở một số người nhạy cảm. Ngược lại, mật ong thô kết hợp với gừng, nghệ, quế hoặc hạt tiêu đen thường được Ayurveda sử dụng hỗ trợ giảm ho, nghẹt mũi hoặc cảm lạnh theo mùa.

Mật ong tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng nên dùng

Những người nên cẩn trọng khi sử dụng mật ong

Mật ong tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ nhưng lại không phù hợp với những nhóm người dưới đây.

Trẻ em dưới 1 tuổi:Chức năng tiêu hóa của các bé dưới 1 tuổi còn yếu, khả năng giải độc của gan vẫn còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Do đó, sử dụng mật ong sẽ có thể gây dị ứng, ngộ độc cho bé.

Người bị tiểu đường:Mật ong chứa lượng đường cao. Vì thế, người mắc đái tháo đường sử dụng mật ong quá nhiều sẽ càng làm tăng lượng đường trong máu, khiến tình trạng bệnh đái tháo đường càng trở nặng.

Phụ nữ có thai: Các thành phần có trong mật ong có thể gây kích thích co tử cung, có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Người bị huyết áp thấp: Mật ong có khả năng làm giảm huyết áp nên nếu có dấu hiệu mắc hoặc đang mắc huyết áp thấp thì bạn không nên sử dụng mật ong.

Ngoài ra, việc bảo quản mật ong cũng cần lưu ý, bạn chỉ nên chỉ sử dụng bình, chai thuỷ tinh hoặc sứ để chứa mật ong. Tuyệt đối không đựng mật ong trong các bình chứa bằng kim loại. Tính axit yếu của mật ong khi tiếp xúc với bình kim loại có thể tạo nên phản ứng hoá học, từ đó làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tình trạng ban đầu của mật ong.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "mật ong kỵ gì và những người không nên sử dụng mật ong". Hãy sử dụng mật ong đúng cách để nhận được những tác dụng tốt nhất nhé.